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Зарплаты до 52,5 тыс. грн: кому в Украине больше платят за труд

22 апреля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты до 52,5 тыс. грн — кому в Украине больше всего платят за труд
Украинские граждане трудоспособного возраста. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне войны многие граждане потеряли работу или получают меньше суммы. В то же время, на рынке труда есть профессии, за которые работодатели готовы в дальнейшем платить высокие заработные платы.

Об этом свидетельствует исследование Work.ua.

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Кому платят больше всего

Как отмечается, самые большие зарплаты традиционно остаются за работниками IT-отрасли:

  • программист PHP — 55 тыс. грн;
  • back-end программист, Unity developer, руководитель IT-отдела — 50 тыс. грн;
  • javascript-программист — 44,5 тыс. грн;

Однако в списке много других профессий. Согласно исследованию, самые большие зарплаты также у:

  • медиабайеров — 52,5 тыс. грн;
  • водителей-международников — 40 тыс. грн;
  • бизнес-аналитиков — 32,5 тыс. грн;
  • арматурщиков, рихтовщиков, риелторов — 30 тыс. грн.

Также известно, кто получает меньше всего. Самые низкие зарплаты в:

  • уборщиков — 8 тыс. грн;
  • посудомойщиков — 9 тыс. грн;
  • санитаров — 9 тыс. грн.

В прошлом году средняя заработная плата по стране составила 15 тысяч грн, а в марте этого года — 16 тысяч грн.

Повысился уровень оплаты:

  • в Одесской области — до 15,5 тыс. грн (+500 грн до февраля этого года);
  • во Львовской области — до 16 тыс. грн (+500 грн).

На какую работу сейчас самый большой спрос

Во время войны соискатели работы больше всего интересуются вакансиями в области логистики, торговли, строительства. Высокая конкуренция за такие предложения работы:

  • продавцы;
  • водители;
  • разнорабочие;
  • охранники;
  • грузчики;
  • строители;
  • баристы;
  • уборщики;
  • повара;
  • курьеры.

Напомним, в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.

Ранее эксперты подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы получая среднемесячную заработную плату, стать долларовым миллионером. Расчеты произвели в отношении 102 стран мира, в том числе Украины.

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