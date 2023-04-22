Зарплаты до 52,5 тыс. грн — кому в Украине больше всего платят за труд

Зарплаты до 52,5 тыс. грн: кому в Украине больше платят за труд
В Украине на фоне войны многие граждане потеряли работу или получают меньше суммы. В то же время, на рынке труда есть профессии, за которые работодатели готовы в дальнейшем платить высокие заработные платы.
Об этом свидетельствует исследование Work.ua.
Кому платят больше всего
Как отмечается, самые большие зарплаты традиционно остаются за работниками IT-отрасли:
- программист PHP — 55 тыс. грн;
- back-end программист, Unity developer, руководитель IT-отдела — 50 тыс. грн;
- javascript-программист — 44,5 тыс. грн;
Однако в списке много других профессий. Согласно исследованию, самые большие зарплаты также у:
- медиабайеров — 52,5 тыс. грн;
- водителей-международников — 40 тыс. грн;
- бизнес-аналитиков — 32,5 тыс. грн;
- арматурщиков, рихтовщиков, риелторов — 30 тыс. грн.
Также известно, кто получает меньше всего. Самые низкие зарплаты в:
- уборщиков — 8 тыс. грн;
- посудомойщиков — 9 тыс. грн;
- санитаров — 9 тыс. грн.
В прошлом году средняя заработная плата по стране составила 15 тысяч грн, а в марте этого года — 16 тысяч грн.
Повысился уровень оплаты:
- в Одесской области — до 15,5 тыс. грн (+500 грн до февраля этого года);
- во Львовской области — до 16 тыс. грн (+500 грн).
На какую работу сейчас самый большой спрос
Во время войны соискатели работы больше всего интересуются вакансиями в области логистики, торговли, строительства. Высокая конкуренция за такие предложения работы:
- продавцы;
- водители;
- разнорабочие;
- охранники;
- грузчики;
- строители;
- баристы;
- уборщики;
- повара;
- курьеры.
Напомним, в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.
Ранее эксперты подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы получая среднемесячную заработную плату, стать долларовым миллионером. Расчеты произвели в отношении 102 стран мира, в том числе Украины.