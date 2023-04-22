Зарплаты до 52,5 тыс. грн — кому в Украине больше всего платят за труд

Украинские граждане трудоспособного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине на фоне войны многие граждане потеряли работу или получают меньше суммы. В то же время, на рынке труда есть профессии, за которые работодатели готовы в дальнейшем платить высокие заработные платы.

Об этом свидетельствует исследование Work.ua.

Читайте также:

Кому платят больше всего

Как отмечается, самые большие зарплаты традиционно остаются за работниками IT-отрасли:

программист PHP — 55 тыс. грн;

back-end программист, Unity developer, руководитель IT-отдела — 50 тыс. грн;

javascript-программист — 44,5 тыс. грн;

Однако в списке много других профессий. Согласно исследованию, самые большие зарплаты также у:

медиабайеров — 52,5 тыс. грн;

водителей-международников — 40 тыс. грн;

бизнес-аналитиков — 32,5 тыс. грн;

арматурщиков, рихтовщиков, риелторов — 30 тыс. грн.

Также известно, кто получает меньше всего. Самые низкие зарплаты в:

уборщиков — 8 тыс. грн;

посудомойщиков — 9 тыс. грн;

санитаров — 9 тыс. грн.

В прошлом году средняя заработная плата по стране составила 15 тысяч грн, а в марте этого года — 16 тысяч грн.

Повысился уровень оплаты:

в Одесской области — до 15,5 тыс. грн (+500 грн до февраля этого года);

во Львовской области — до 16 тыс. грн (+500 грн).

На какую работу сейчас самый большой спрос

Во время войны соискатели работы больше всего интересуются вакансиями в области логистики, торговли, строительства. Высокая конкуренция за такие предложения работы:

продавцы;

водители;

разнорабочие;

охранники;

грузчики;

строители;

баристы;

уборщики;

повара;

курьеры.

Напомним, в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.

Ранее эксперты подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы получая среднемесячную заработную плату, стать долларовым миллионером. Расчеты произвели в отношении 102 стран мира, в том числе Украины.