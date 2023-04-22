Зарплати до 52,5 тис. грн: кому в Україні найбільше платять за працю
В Україні на тлі війни багато громадян втратили роботу або отримують менші суми. Водночас на ринку праці є професії, за які роботодавці готові надалі платити високі заробітні плати.
Про це свідчить дослідження Work.ua.
Кому платять найбільше
Як зазначається, найбільші зарплати традиційно залишаються за працівниками IT-галузі:
- програміст PHP — 55 тис. грн;
- back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу — 50 тис. грн;
- javascript-програміст — 44,5 тис. грн;
Однак у списку багато інших професій. Згідно з дослідженням, найбільші зарплати також у:
- медіабайєрів — 52,5 тис. грн;
- водіїв-міжнародників — 40 тис. грн;
- бізнес-аналітиків — 32,5 тис. грн;
- арматурників, рихтувальників, рієлторів — 30 тис. грн.
Також відомо, хто отримує найменше. Найнижчі зарплати у:
- прибиральників — 8 тис. грн;
- посудомийників — 9 тис. грн;
- санітарів — 9 тис. грн.
Минулого року середня заробітна платня по країні становила 15 тисяч грн, а в березні цього року — 16 тисяч грн.
Підвищився рівень оплати:
- в Одеській області — до 15,5 тис. грн (+500 грн до лютого цього року);
- у Львівській області — до 16 тис. грн (+500 грн).
На яку роботу зараз найбільший попит
Під час війни пошукачі роботи найбільше цікавляться вакансіями у галузі логістики, торгівлі, будівництва. Найвища конкуренція за такі пропозиції роботи:
- продавці;
- водії;
- різнороби;
- охоронці;
- вантажники;
- будівельники;
- баристи;
- прибиральники;
- кухарі;
- кур'єри.
Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.
Раніше експерти підрахували, скільки років потрібно працювати, щоб отримуючи середньомісячну заробітну платню, стати доларовим мільйонером. Розрахунки зробили щодо 102 країн світу, зокрема України.