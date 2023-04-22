Зарплати до 52,5 тис. грн — кому в Україні найбільше платять за працю

Українські громадяни працездатного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні на тлі війни багато громадян втратили роботу або отримують менші суми. Водночас на ринку праці є професії, за які роботодавці готові надалі платити високі заробітні плати.

Про це свідчить дослідження Work.ua.

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Кому платять найбільше

Як зазначається, найбільші зарплати традиційно залишаються за працівниками IT-галузі:

програміст PHP — 55 тис. грн;

back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу — 50 тис. грн;

javascript-програміст — 44,5 тис. грн;

Однак у списку багато інших професій. Згідно з дослідженням, найбільші зарплати також у:

медіабайєрів — 52,5 тис. грн;

водіїв-міжнародників — 40 тис. грн;

бізнес-аналітиків — 32,5 тис. грн;

арматурників, рихтувальників, рієлторів — 30 тис. грн.

Також відомо, хто отримує найменше. Найнижчі зарплати у:

прибиральників — 8 тис. грн;

посудомийників — 9 тис. грн;

санітарів — 9 тис. грн.

Минулого року середня заробітна платня по країні становила 15 тисяч грн, а в березні цього року — 16 тисяч грн.

Підвищився рівень оплати:

в Одеській області — до 15,5 тис. грн (+500 грн до лютого цього року);

у Львівській області — до 16 тис. грн (+500 грн).

На яку роботу зараз найбільший попит

Під час війни пошукачі роботи найбільше цікавляться вакансіями у галузі логістики, торгівлі, будівництва. Найвища конкуренція за такі пропозиції роботи:

продавці;

водії;

різнороби;

охоронці;

вантажники;

будівельники;

баристи;

прибиральники;

кухарі;

кур'єри.

Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.

Раніше експерти підрахували, скільки років потрібно працювати, щоб отримуючи середньомісячну заробітну платню, стати доларовим мільйонером. Розрахунки зробили щодо 102 країн світу, зокрема України.