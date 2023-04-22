Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Зарплати до 52,5 тис. грн: кому в Україні найбільше платять за працю arrow

Зарплати до 52,5 тис. грн: кому в Україні найбільше платять за працю

22 квітня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати до 52,5 тис. грн — кому в Україні найбільше платять за працю
Українські громадяни працездатного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на тлі війни багато громадян втратили роботу або отримують менші суми. Водночас на ринку праці є професії, за які роботодавці готові надалі платити високі заробітні плати.

Про це свідчить дослідження Work.ua.

Читайте також:

Кому платять найбільше

Як зазначається, найбільші зарплати традиційно залишаються за працівниками IT-галузі:

  • програміст PHP — 55 тис. грн;
  • back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу — 50 тис. грн;
  • javascript-програміст — 44,5 тис. грн;

Однак у списку багато інших професій. Згідно з дослідженням, найбільші зарплати також у:

  • медіабайєрів — 52,5 тис. грн;
  • водіїв-міжнародників — 40 тис. грн;
  • бізнес-аналітиків — 32,5 тис. грн;
  • арматурників, рихтувальників, рієлторів — 30 тис. грн.

Також відомо, хто отримує найменше. Найнижчі зарплати у:

  • прибиральників — 8 тис. грн;
  • посудомийників — 9 тис. грн;
  • санітарів — 9 тис. грн.

Минулого року середня заробітна платня по країні становила 15 тисяч грн, а в березні цього року — 16 тисяч грн.

Підвищився рівень оплати:

  • в Одеській області — до 15,5 тис. грн (+500 грн до лютого цього року);
  • у Львівській області — до 16 тис. грн (+500 грн).

На яку роботу зараз найбільший попит

Під час війни пошукачі роботи найбільше цікавляться вакансіями у галузі логістики, торгівлі, будівництва. Найвища конкуренція за такі пропозиції роботи:

  • продавці;
  • водії;
  • різнороби;
  • охоронці;
  • вантажники;
  • будівельники;
  • баристи;
  • прибиральники;
  • кухарі;
  • кур'єри.

Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.

Раніше експерти підрахували, скільки років потрібно працювати, щоб отримуючи середньомісячну заробітну платню, стати доларовим мільйонером. Розрахунки зробили щодо 102 країн світу, зокрема України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB