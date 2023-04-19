Безробітних українців поменшало — чому громадяни ігнорують Центри зайнятості

Відвідувачі Державного центру зайнятості. Фото: УНІАН

В Україні кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня минулого на тлі війни. Так, у квітні вже налічується 137,3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних.

Такі дані навів народний депутат, заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

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Деталі статистики

Як зазначив представник комітету, у квітні поточного року офіційна кількість зареєстрованих безробітних знизилася на 12,7 тисячі осіб порівняно з березнем, коли було зареєстровано 150 тисяч.

За його словами, показник черговий раз оновив рекорд за історію спостереження в Україні та удвічі менший, ніж було рік тому у березні, коли було зареєстровано 286,9 тис. осіб.

"Нагадаю, це виключно статистика, яка падає через скорочення часу виплат та, відверто, недосконалість законодавства (у тому числі щодо звітності по ЄСВ)", — написав нардеп.

Політик зауважив, що 72% зареєстрованих офіційних безробітних становлять жінки. Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) впало удвічі.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк

Причини зниження офіційного безробіття

Раніше нардеп заявляв, що статистика безробіття спотворена за рахунок низької кількості охочих ставати на обліки до Центрів зайнятості, хоч у травні минулого року були запроваджені зміни про спрощення реєстрації.

Причини — скорочення періоду виплат та недосконалість законодавства (у тому числі за звітністю щодо ЄСВ). Виплати з безробіття здійснюються тільки 90 днів, а чоловіки зобов'язані перед реєстрацією із безробіття надати документи з військкомату.

Також офіційних безробітних тепер залучають до "Армії відновлення країни". Тепер, щоб отримати ті ж виплати, потрібно розбирати завали після ворожих обстрілів, рити окопи, рубати дрова тощо.

Нагадаємо, українські роботодавці висловлюють готовність підвищити заробітні плати 2023 року. Суми залежатимуть від кваліфікації співробітників.

Раніше експерти підрахували, скільки років потрібно працювати, щоб отримуючи середньомісячну заробітну платню, стати доларовим мільйонером. Розрахунки зробили щодо 102 країн світу, зокрема України.