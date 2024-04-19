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Зарплаты свыше 70 тыс. грн — каким специалистам платят такие деньги

19 апреля 2024 17:31
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кто может зарабатывать более 70 тыс. грн — наилучшие вакансии в Украине
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские программисты и военнослужащие в Украине могут получать зарплаты в размере от 70 тысяч гривен. Наиболее высокие вознаграждения наблюдаются у программистов, владеющих языками программирования, — они могут составлять более 93 тысяч гривен в среднем.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные обширного кадрового портала.

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Там говорится, что среди вакансий с высокими зарплатами также есть предложения для военных ВСУ (танкистов, штурмовиков). Итак, сейчас самые высокие зарплаты указаны в следующих вакансиях:

  • Программист Golang — 93 500 грн;
  • .Net-программист — 90 000 грн;
  • Программист Java — 85 000 грн;
  • Танкист — 75 000 грн;
  • Дешифровщик — 70 500 грн;
  • Штурмовик — 70 100 грн;
  • Артиллерист — 70 100 грн;
  • Огнеметчик — 70 100 грн.

Средняя зарплата в вакансиях на кадровом портале составляет 18,8 тыс. грн. Самые большие деньги платят в Киеве. В столице средняя зарплата — 22,8 тыс. грн. В Днепре зарабатывают немного меньше — в среднем 20 тыс. грн, в Запорожье — 16,5 тыс. грн, в Одессе — 20 тыс. грн, а в Сумах средняя зарплата составляет всего 14,5 тыс. грн.

Что еще нужно знать

Напомним, украинским судьям — членам Высшего совета правосудия (ВРП) повышена минимальная заработная плата. Теперь их ежемесячное вознаграждение не может быть менее 236 тысяч гривен.

Мы также сообщали, что в Украине в 2024 году на украинских предприятиях ожидается рост зарплат на фоне сокращения количества работников. Свои планы обнародовали руководители компаний.

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