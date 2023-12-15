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Зарплаты в 120 тыс. грн и полный соцпакет — в Украине ищут поваров

15 декабря 2023 14:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине – где поварам готовы платить 120 тыс. грн
Повар готовит блюдо. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке труда некоторым поварам предлагают заработную плату в 120 тыс. грн. Также обещают полное социальное обеспечение.

Об этом говорится на одном из порталов по поиску работы.

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Повара в ВСУ в Днепре

Так, в частности, поваров приглашают в город Днепр на военную службу. Среди условий — полная занятость, возраст 18-55 лет, пригодность к военной службе по состоянию здоровья. Также готовы принять на работу студентов или ветеранов. Заработная плата может достигать 120 тыс. гривен.

Обещают следующие условия службы:

  • стабильность в денежном довольствии;
  • обеспечение вещным имуществом;
  • бесплатное лечение;
  • предполагается сохранность места работы.

 

работа повар
Источник: Work.ua

Повара в ВСУ в Житомире

Также в Житомире ищут поваров на военную службу по контракту на заработную плату 20 тыс. — 126 тыс. грн.

Обещают ежемесячное денежное довольствие следующее:

  • для рядового сержантского состава от 20,13 тыс. грн и до 26 тыс. грн (зависит от воинского звания, должности, выслуги лет);
  • при выполнении боевого задания дополнительно 30 тыс. грн;
  • при участии непосредственно в боевых действиях — 100 тыс. грн.

"С 1 января 2023-го года единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта с ВСУ выплачивается в следующих размерах: лицам рядового состава — 21 472 грн; лицам сержантского и старшинского состава — 24 156 грн", — говорится в описании вакансии.

Среди требований: полная занятость, возраст — 18-50 лет.

При этом за ними сохраняется место работы, должность на предприятии, в учреждении, организации, где работали на время призыва независимо от формы собственности.

 

работа повар
Источник: Work.ua

Повара в морскую пехоту ВСУ

Также Морская пехота ВСУ предлагает работу поварам с заработной платой 25 тыс. — 125 тыс. грн. Обещают дополнительное вознаграждение за выполнение задач на первой линии обороны — 100 тыс. грн.

"Центр комплектования и рекрутинга морской пехоты Командование морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины проводит набор мужчин на службу по контракту в воинские части морской пехоты", — отмечают в вакансии.

Среди требований:

  • полная занятость;
  • возраст — от 18 до 45 лет.
  • пригодность к службе в морской пехоте (отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы);
  • отсутствие судимости.

Дополнительно предлагают:

  • полный социальный пакет;
  • бесплатное медицинское лечение;
  • подъемное пособие за переезд на новое место службы;
  • денежная помощь за заключение первого контракта;
  • ежегодная материальная помощь на оздоровление;
  • статус участника боевых действий.

 

работа повар
Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году должна повыситься заработная плата. Большинство работодателей готовы обновить размер оплаты труда.

Также мы писали, что в Министерстве образования обнародовали планы финансирования основных статей расходов в 2024 году. В частности, известно, как и когда вырастет заработная плата у педагогических работников.

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