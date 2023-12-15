Работа в Украине – где поварам готовы платить 120 тыс. грн

Повар готовит блюдо. Фото: Unplush

На украинском рынке труда некоторым поварам предлагают заработную плату в 120 тыс. грн. Также обещают полное социальное обеспечение.

Об этом говорится на одном из порталов по поиску работы.

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Повара в ВСУ в Днепре

Так, в частности, поваров приглашают в город Днепр на военную службу. Среди условий — полная занятость, возраст 18-55 лет, пригодность к военной службе по состоянию здоровья. Также готовы принять на работу студентов или ветеранов. Заработная плата может достигать 120 тыс. гривен.

Обещают следующие условия службы:

стабильность в денежном довольствии;

обеспечение вещным имуществом;

бесплатное лечение;

предполагается сохранность места работы.

Источник: Work.ua

Повара в ВСУ в Житомире

Также в Житомире ищут поваров на военную службу по контракту на заработную плату 20 тыс. — 126 тыс. грн.

Обещают ежемесячное денежное довольствие следующее:

для рядового сержантского состава от 20,13 тыс. грн и до 26 тыс. грн (зависит от воинского звания, должности, выслуги лет);

при выполнении боевого задания дополнительно 30 тыс. грн;

при участии непосредственно в боевых действиях — 100 тыс. грн.

"С 1 января 2023-го года единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта с ВСУ выплачивается в следующих размерах: лицам рядового состава — 21 472 грн; лицам сержантского и старшинского состава — 24 156 грн", — говорится в описании вакансии.

Среди требований: полная занятость, возраст — 18-50 лет.

При этом за ними сохраняется место работы, должность на предприятии, в учреждении, организации, где работали на время призыва независимо от формы собственности.

Источник: Work.ua

Повара в морскую пехоту ВСУ

Также Морская пехота ВСУ предлагает работу поварам с заработной платой 25 тыс. — 125 тыс. грн. Обещают дополнительное вознаграждение за выполнение задач на первой линии обороны — 100 тыс. грн.

"Центр комплектования и рекрутинга морской пехоты Командование морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины проводит набор мужчин на службу по контракту в воинские части морской пехоты", — отмечают в вакансии.

Среди требований:

полная занятость;

возраст — от 18 до 45 лет.

пригодность к службе в морской пехоте (отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы);

отсутствие судимости.

Дополнительно предлагают:

полный социальный пакет;

бесплатное медицинское лечение;

подъемное пособие за переезд на новое место службы;

денежная помощь за заключение первого контракта;

ежегодная материальная помощь на оздоровление;

статус участника боевых действий.

Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году должна повыситься заработная плата. Большинство работодателей готовы обновить размер оплаты труда.

Также мы писали, что в Министерстве образования обнародовали планы финансирования основных статей расходов в 2024 году. В частности, известно, как и когда вырастет заработная плата у педагогических работников.