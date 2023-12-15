Работа в Украине – где поварам готовы платить 120 тыс. грн

Зарплаты в 120 тыс. грн и полный соцпакет — в Украине ищут поваров
На украинском рынке труда некоторым поварам предлагают заработную плату в 120 тыс. грн. Также обещают полное социальное обеспечение.
Об этом говорится на одном из порталов по поиску работы.
Повара в ВСУ в Днепре
Так, в частности, поваров приглашают в город Днепр на военную службу. Среди условий — полная занятость, возраст 18-55 лет, пригодность к военной службе по состоянию здоровья. Также готовы принять на работу студентов или ветеранов. Заработная плата может достигать 120 тыс. гривен.
Обещают следующие условия службы:
- стабильность в денежном довольствии;
- обеспечение вещным имуществом;
- бесплатное лечение;
- предполагается сохранность места работы.
Повара в ВСУ в Житомире
Также в Житомире ищут поваров на военную службу по контракту на заработную плату 20 тыс. — 126 тыс. грн.
Обещают ежемесячное денежное довольствие следующее:
- для рядового сержантского состава от 20,13 тыс. грн и до 26 тыс. грн (зависит от воинского звания, должности, выслуги лет);
- при выполнении боевого задания дополнительно 30 тыс. грн;
- при участии непосредственно в боевых действиях — 100 тыс. грн.
"С 1 января 2023-го года единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта с ВСУ выплачивается в следующих размерах: лицам рядового состава — 21 472 грн; лицам сержантского и старшинского состава — 24 156 грн", — говорится в описании вакансии.
Среди требований: полная занятость, возраст — 18-50 лет.
При этом за ними сохраняется место работы, должность на предприятии, в учреждении, организации, где работали на время призыва независимо от формы собственности.
Повара в морскую пехоту ВСУ
Также Морская пехота ВСУ предлагает работу поварам с заработной платой 25 тыс. — 125 тыс. грн. Обещают дополнительное вознаграждение за выполнение задач на первой линии обороны — 100 тыс. грн.
"Центр комплектования и рекрутинга морской пехоты Командование морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины проводит набор мужчин на службу по контракту в воинские части морской пехоты", — отмечают в вакансии.
Среди требований:
- полная занятость;
- возраст — от 18 до 45 лет.
- пригодность к службе в морской пехоте (отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы);
- отсутствие судимости.
Дополнительно предлагают:
- полный социальный пакет;
- бесплатное медицинское лечение;
- подъемное пособие за переезд на новое место службы;
- денежная помощь за заключение первого контракта;
- ежегодная материальная помощь на оздоровление;
- статус участника боевых действий.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в 2024 году должна повыситься заработная плата. Большинство работодателей готовы обновить размер оплаты труда.
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