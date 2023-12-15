Робота в Україні — де кухарям готові платити 120 тис. грн

Зарплати у 120 тис. грн та повний соцпакет — в Україні шукають кухарів
На українському ринку праці деяким кухарям пропонують заробітну плату у 120 тис. грн. Також обіцяють повне соціальне забезпечення.
Про це йдеться на одному з порталів з пошуку роботи.
Кухарі у ЗСУ у Дніпрі
Так, зокрема кухарів запрошують у місто Дніпро на військову службу. Серед умов — повна зайнятість, вік — 18-55 років, придатність до військової служби за станом здоров’я. Також готові взяти на роботу студентів чи ветеранів. Заробітна плата може сягати 120 тис. гривень.
Обіцяють такі умови служби:
- стабільність у грошовому забезпеченні;
- забезпечення речовим майном;
- безплатне лікування;
- передбачається збереження місця роботи.
Кухарі у ЗСУ в Житомирі
Також у Житомирі шукають кухарів на військову службу за контрактом на заробітну плату 20 тис. — 126 тис. грн.
Обіцяють щомісячне грошове забезпечення таке:
- для рядового, сержантського складу від 20,13 тис. грн та до 26 тис. грн (залежить від військового звання, посади, вислуги років);
- у разі виконання бойового завдання додатково 30 тис. грн;
- за умови участі безпосередньо у бойових діях 100 тис. грн.
"З 1 січня 2023-го року одноразову грошову допомогу військовослужбовцям після укладення ними першого контракту зі ЗСУ виплачується у таких розмірах: особам рядового складу — 21 472 грн; особам сержантського і старшинського складу — 24 156 грн", — йдеться в описі вакансії.
Серед вимог: повна зайнятість, вік — 18−50 років.
При цьому за працівниками зберігається місце роботи, посада на підприємстві, в установі, організації, де працювали на час призову, незалежно від форми власності.
Кухарі у морську піхоту ЗСУ
Також Морська піхота ЗСУ пропонує кухарям роботу із заробітною платою 25 тис. — 125 тис. грн. Обіцяють додаткову винагороду за виконання завдань на першій лінії оборони — 100 тис. грн.
"Центр комплектування та рекрутингу морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України проводить набір чоловіків на службу за контрактом до військових частин морської піхоти", — зазначають у вакансії.
Серед вимог:
- повна зайнятість;
- вік — від 18 до 45 років.
- придатність до служби в морській піхоті (відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби);
- відсутність судимості.
Додатково пропонують:
- повний соціальний пакет;
- безплатне медичне лікування;
- підйомна допомога за переїзд на нове місце служби;
- грошова допомога за укладання першого контракту;
- щорічна матеріальна допомога на оздоровлення;
- статус учасника бойових дій.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у 2024 році має підвищитися заробітна плата. Більшість роботодавців готові оновити розмір оплати праці.
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