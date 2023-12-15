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Зарплати у 120 тис. грн та повний соцпакет — в Україні шукають кухарів

15 грудня 2023 14:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — де кухарям готові платити 120 тис. грн
Кухар готує страву. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці деяким кухарям пропонують заробітну плату у 120 тис. грн. Також обіцяють повне соціальне забезпечення.

Про це йдеться на одному з порталів з пошуку роботи.

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Кухарі у ЗСУ у Дніпрі

Так, зокрема кухарів запрошують у місто Дніпро на військову службу. Серед умов — повна зайнятість, вік — 18-55 років, придатність до військової служби за станом здоров’я. Також готові взяти на роботу студентів чи ветеранів. Заробітна плата може сягати 120 тис. гривень.

Обіцяють такі умови служби:

  • стабільність у грошовому забезпеченні;
  • забезпечення речовим майном;
  • безплатне лікування;
  • передбачається збереження місця роботи.

 

робота кухар
Джерело: Work.ua

Кухарі у ЗСУ в Житомирі

Також у Житомирі шукають кухарів на військову службу за контрактом на заробітну плату 20 тис. — 126 тис. грн.

Обіцяють щомісячне грошове забезпечення таке: 

  • для рядового, сержантського складу від 20,13 тис. грн та до 26 тис. грн (залежить від військового звання, посади, вислуги років);
  • у разі виконання бойового завдання додатково 30 тис. грн;
  • за умови участі безпосередньо у бойових діях 100 тис. грн.

"З 1 січня 2023-го року одноразову грошову допомогу військовослужбовцям після укладення ними першого контракту зі ЗСУ виплачується у таких розмірах: особам рядового складу — 21 472 грн; особам сержантського і старшинського складу — 24 156 грн", — йдеться в описі вакансії.

Серед вимог: повна зайнятість, вік — 18−50 років.

При цьому за працівниками зберігається місце роботи, посада на підприємстві, в установі, організації, де працювали на час призову, незалежно від форми власності.

 

робота кухар
Джерело: Work.ua

Кухарі у морську піхоту ЗСУ

Також Морська піхота ЗСУ пропонує кухарям роботу із заробітною платою 25 тис. — 125 тис. грн. Обіцяють додаткову винагороду за виконання завдань на першій лінії оборони — 100 тис. грн.

"Центр комплектування та рекрутингу морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України проводить набір чоловіків на службу за контрактом до військових частин морської піхоти", — зазначають у вакансії.

Серед вимог:

  • повна зайнятість;
  • вік — від 18 до 45 років.
  • придатність до служби в морській піхоті (відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби);
  • відсутність судимості.

Додатково пропонують:

  • повний соціальний пакет;
  • безплатне медичне лікування;
  • підйомна допомога за переїзд на нове місце служби;
  • грошова допомога за укладання першого контракту;
  • щорічна матеріальна допомога на оздоровлення;
  • статус учасника бойових дій.

 

робота кухар
Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році має підвищитися заробітна плата. Більшість роботодавців готові оновити розмір оплати праці.

Також ми писали, що у Міністерстві освіти оприлюднили плани щодо фінансування основних статей витрат у 2024 році. Зокрема, відомо, як і коли зросте заробітна плата у педагогічних працівників.

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