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Зарплаты в 148 тыс. грн: украинцам предложили выгодную работу

16 августа 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в 148 тыс. грн — какую работу предлагают украинцам
Евровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские граждане могут получать высокую заработную плату, около 3,6 тысяч евро в месяц. Речь идет о работе в Норвегии, доступной для беженцев.

Об этом говорится в специализированной группе в соцсети Facebook.

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Какую работу могут получить украинцы в Норвегии

В частности, известны особенности трудоустройства украинских граждан в Норвегии. В первую очередь важно то, что нет никакой дискриминации во время трудоустройства граждан из Украины. Однако значительным преимуществом является знание языка — норвежского или английского. То есть те, кто владеет английским, получает большие выгоды при трудоустройстве.

Несмотря на это, много вакансий с большими зарплатами, где не требуют знания языка. Среди них работа:

  • электриком;
  • механиком;
  • сотрудником на производстве;
  • грузчиком;
  • водителем;
  • сварщиком;
  • горничной;
  • помощником в порту;
  • официантом.

Зарплаты и траты в Норвегии

Известно, что в среднем заработная плата в Норвегии составляет 4,7 тысячи евро в месяц. В частности, электрикам в среднем платят 4,2 тыс. евро, уборщикам — 4 тыс. евро, малярам — 3,69 тыс. евро.

В то же время стоимость жизни в Норвегии тоже дорогая. В частности, аренда небольшой квартиры в среднем стоит 1,6 тысячи евро. Около 80 евро стоит проезд в общественном транспорте. Дорого обойдутся продукты.

В больших городах гораздо больше шансов на трудоустройство.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали о том, что Чехия летом сменила правила помощи украинцам. В частности, менятся размер выплат и условия проживания.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

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