Оплата труда учителей — какие сейчас зарплаты и кто получает 16 тыс. грн

Зарплаты в школах — кому из педагогов платят 16 тыс. гривен
В Украине власти планируют кардинально изменить подходы в оплате труда работникам образовательной сферы. Известно, какую заработную плату получают учителя разных категорий в 2023 году и почему ее хотят изменить.
Об этом сообщается на портале nus.org.
Система оплаты труда
Сейчас для работников сферы образования действует такая система оплаты труда: низкая базовая ставка и очень много мелких надбавок. Размер заработной платы зависит от:
- должностного оклада;
- надбавки за выслугу лет;
- доплаты за классное руководство;
- надбавки за престижность должности;
- доплаты за добросовестный труд;
- помощи оздоровления;
- доплаты за проверку тетрадей.
Зарплата педагога без стажа
Согласно данным, самый низкий должностной оклад на 2023 год получает молодой учитель без стажа работы — 5699 грн. К этой сумме также прибавляются надбавки:
- надбавка за выслугу лет — 627 грн (10% для молодых педагогов);
- доплаты за классное руководство — 1,3 тыс. грн;
- надбавки за престижность труда — 1,25 тыс. грн;
- доплаты за хороший труд — 522 грн;
- надбавки на пособие на оздоровление — 522 грн.
Оплата труда учителя первой категории
По информации Минобразования, в среднем зарплата молодого педагога без стажа составляет 10,57 тыс. грн.
Учитель первой категории в стране получает заработную плату на уровне 12,9 тыс. грн, где ставка 6,56 тыс. грн, остальное — разные надбавки.
Зарплата педагога высшей категории
Учитель высшей категории получает около 13,76 тыс. грн, где 7 тыс. грн ставки, остальное — разные доплаты и надбавки.
В то же время директора общеобразовательных учреждений имеют ставку 8,68 тыс. грн, а вместе с надбавками и доплатами — 16,1 тыс. грн.
Учитывая низкую зарплату педагогов, Минобразования планирует в 2024-2025 годах запустить пилотный проект по оплате труда нового формата в 0,5 тыс. школах.
Что еще стоит знать
Напомним, в местных и апелляционных судах работники получат большие суммы заработной платы в конце 2023 года. В Государственной судебной администрации пообещали повысить стимулирующие выплаты.
Также мы писали, что в Украине в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.
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