Работодатели обещают повысить зарплаты — когда украинцы получат больше

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году должна повыситься заработная плата. Большинство работодателей готовы обновить размер оплаты труда.

Об этом свидетельствует опрос среди компаний, сообщает CEO Robota.ua Валерий Решетняк.

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Ситуация на рынке в 2023 году

По словам специалиста, разница между ожидаемой заработной платой и реальной сейчас достигает 2,8 тыс. грн, однако на 800 грн больше против февраля прошлого года. Несмотря на положительную динамику, средний заработок вырос до 19,3 тыс. грн, но выросли и ожидания, кандидаты готовы работать на 22,1 тыс. грн.

Уровень заработной платы и условия труда зависят от региона. Большинство вакансий сейчас сосредоточены в пятерке крупных городов и регионов: в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе.

Самые популярные профессии в 2023 году:

водители — средняя зарплата 28 тыс. грн;

бухгалтеры — 16,8 тыс. грн;

повара — 16,5 тыс. грн;

работники производств — 15,8 тыс. грн;

продавцы-консультанты — 13,9 тыс. грн.

В частности, в Киеве поварам платят 19 тыс. грн, а во Львове — 16,8 тыс. грн.

SEO специалисты в Киеве могут зарабатывать 27 тыс. — 30 тыс. грн.

Зарплаты в Украине повысятся на 20%

Согласно опросу, проведенному осенью 2023 года, работодатели рассказали, повышали ли зарплаты работникам в текущем году и планируют ли в 2024-м.

Большинство ответов были утвердительны, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда в дальнейшем. В частности, 50% компаний планируют увеличить среднюю зарплату на 5-10%, а также:

15,2% опрашиваемых — на 11-20%;

6% работодателей — более чем на 20%.

Не планируют увеличивать бюджет на оплату труда 28,2% компаний.

"Идя таким темпом каждый год, рынок уже в следующем году может вернуться к уровню зарплат, которые были до полномасштабного вторжения в долларе, что будет мотивировать специалистов оставаться в Украине. Впрочем, этого недостаточно для того, чтобы мотивировать вернуться большинство выехавших людей", — добавил CEO Robota.ua.

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Напомним, в Министерстве образования обнародовали планы по финансированию основных статей расходов в 2024 году. В частности, известно, как и когда вырастет заработная плата у педагогических работников.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде утвердили уровень средней заработной платы в стране, из которой вычитаны страховые взносы и берется за основу для исчисления пенсий. Размер зарплаты за последний квартал сократился.