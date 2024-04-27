В Минэкономики рассказали о самых больших и наименьших зарплатах в Украине

Зарплаты в Украине — в каких отраслях больше всего платят в 2024 году
Зарплаты украинцев в последние годы значительно выросли. Это было вызвано разными факторами, включая общую экономическую ситуацию в стране.
Об этом говорится в обзоре Министерства экономики Украины.
Что влияет на зарплату в Украине
На уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно:
- временная потеря значительной территории;
- разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности);
- существенные перманентные разрушения логистики;
- значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины.
Как изменилась средняя зарплата за год
По данным Минэкономики, средняя зарплата, указанная в резюме на сайтах поиска работы, выросла до 19 873 гривен в начале апреля по сравнению с 16 464 гривен в начале 2023 года. В вакансиях средняя зарплата также выросла до 18 728 гривен, что по сравнению с 14 715 гривен в январе прошлого года.
В каких отраслях самая высокая зарплата
По данным Минэкономики, информация от Госстата свидетельствует о том, что самая высокая средняя заработная плата штатных работников была в отрасли "Информация и телекоммуникации", где она за год выросла с 30 829 гривен в месяц до 37 946 гривен.
На втором месте находится "Финансовая и страховая деятельность", где средняя зарплата выросла с 27 986 гривен до 34 393 гривен.
В категории "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплаты также выросли с 20 497 гривен до 23 413 гривен.
Где получают самую низкую зарплату
Меньше всего платят работникам в категории "Временное размещение" — рост с 9 367 грн до 12 300 грн.
В сфере "Образование" зарплата выросла с 11 999 грн до 12 439 грн.
В категории "Строительство" среднемесячная зарплата выросла с 9 781 грн до 12 634 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года.
Мы также писали, что в 2024 году украинцев ожидает масштабное повышение заработной платы. Известно, как изменятся доходы граждан в ближайшее время.
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