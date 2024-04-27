В Минэкономики рассказали о самых больших и наименьших зарплатах в Украине

Фасовка банкнот. Фото: УНІАН

Зарплаты украинцев в последние годы значительно выросли. Это было вызвано разными факторами, включая общую экономическую ситуацию в стране.

Об этом говорится в обзоре Министерства экономики Украины.

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Что влияет на зарплату в Украине

На уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно:

временная потеря значительной территории;

разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности);

существенные перманентные разрушения логистики;

значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины.

Как изменилась средняя зарплата за год

По данным Минэкономики, средняя зарплата, указанная в резюме на сайтах поиска работы, выросла до 19 873 гривен в начале апреля по сравнению с 16 464 гривен в начале 2023 года. В вакансиях средняя зарплата также выросла до 18 728 гривен, что по сравнению с 14 715 гривен в январе прошлого года.

Источник: скриншот

В каких отраслях самая высокая зарплата

По данным Минэкономики, информация от Госстата свидетельствует о том, что самая высокая средняя заработная плата штатных работников была в отрасли "Информация и телекоммуникации", где она за год выросла с 30 829 гривен в месяц до 37 946 гривен.

На втором месте находится "Финансовая и страховая деятельность", где средняя зарплата выросла с 27 986 гривен до 34 393 гривен.

В категории "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплаты также выросли с 20 497 гривен до 23 413 гривен.

Где получают самую низкую зарплату

Меньше всего платят работникам в категории "Временное размещение" — рост с 9 367 грн до 12 300 грн.

В сфере "Образование" зарплата выросла с 11 999 грн до 12 439 грн.

В категории "Строительство" среднемесячная зарплата выросла с 9 781 грн до 12 634 грн.

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Что еще стоит знать

Напомним, украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года.

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