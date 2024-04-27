У Мінекономіки розповіли про найбільші та найменші зарплати в Україні

Фасування банкнот. Фото: УНІАН

Зарплати українців в останні роки значно зросли. Це було спричинено різними факторами, включаючи загальну економічну ситуацію в країні.

Про це йдеться в огляді Міністерства економіки України.

Читайте також:

Що впливає на зарплату в Україні

На рівень оплати праці у 2023−2024 роках продовжують впливати чинники 2022 року — наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме:

тимчасова втрата значної території;

руйнація інфраструктури та підприємств (або їх пошкодження, що зумовило призупинення їх діяльності);

суттєві перманентні руйнування логістики;

значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних сил України.

Як змінилась середня зарплата за рік

За даними Мінекономіки, середня зарплата, вказана в резюме на сайтах пошуку роботи, зросла до 19 873 гривень на початку квітня порівняно з 16 464 гривень на початку 2023 року. У вакансіях середня зарплата також зросла до 18 728 гривень, що порівняно з 14 715 гривень у січні минулого року.

Джерело: скриншот

У яких галузях найвища зарплата

За даними Мінекономіки, інформація від Держстату свідчить про те, що найвища середня заробітна плата штатних працівників була в галузі "Інформація та телекомунікації", де вона за рік зросла з 30 829 гривень на місяць до 37 946 гривень.

На другому місці знаходиться "Фінансова та страхова діяльність", де середня зарплата зросла з 27 986 гривень до 34 393 гривень.

У категорії "Професійна, наукова та технічна діяльність" зарплати також зросли, з 20 497 гривень до 23 413 гривень.

Де отримують найнижчу зарплату

Найменше платять працівникам у категорії "Тимчасове розміщування" — зростання з 9 367 грн до 12 300 грн.

У сфері "Освіта" зарплата зросла з 11 999 грн до 12 439 грн.

В категорії "Будівництво" середньомісячна зарплата зросла з 9 781 грн до 12 634 грн.

Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс порівняно з 55% восени 2023 року.

Ми також писали, що у 2024 році українців чекає масштабне підвищення заробітних плат. Відомо, як зміняться прибутки громадян найближчим часом.