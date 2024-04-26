Зарплати в Україні зростуть — коли чекати масштабного підвищення виплат

Гроші в гаманці. Фото: unexbank.ua

У 2024 році українців чекає масштабне підвищення заробітних плат. Відомо, як зміняться прибутки громадян найближчим часом.

Про це йдеться на порталі Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Читайте також:

Як зміняться зарплати у 2024 році

Європейська Бізнес Асоціація спільно з аналітиками здійснила опитування на ринку праці України для вивчення тенденцій під час умов військового періоду.

Його результати засвідчили про те, що більшість компаній-роботодавців мають намір переглянути рівень оплати праці у бік підвищення для своїх співробітників до кінця 2024 року.

Позитивну відповідь дали 72% учасників опитування. Готові підвищити заробітні плати на рівні від 11 до 15%. Так відповіли 39% фахівців у галузі з підбору персоналу.

У разі якщо працівники зараз мають близько 17,44 тис. грн (рівень середньої зарплати у 2023 році), то після підвищення становитиме 1,92 тис. — 2,62 тис. грн більше.

28% HR-працівників повідомили, що в їхніх компаніях вирішили підвищити зарплати на 6-10%, тобто одразу на 1,05 тис. — 1,74 тис. грн.

13% опитаних роботодавців завили про плани підвищення зарплат на 16-20%, тобто на 2,79 тис. — 3,48 тис. грн, а 2% — на понад 21% — на 3,66 тис. грн.

Джерело: ЕБА

Також багато роботодавців розповіли, що переглядали у бік підвищення заробітні плати працівників минулого року. У зв'язку з цим у більшості (44%) респондентів підвищились доходи на 10-15%, у чверті — на 16-20%.

Примітно також те, що 54% учасників дослідження повідомили, що в їхніх компаніях дозволено працювати дистанційно для частини персоналу і тільки у 17% випадків така можливість не передбачена.

Варто зауважити, що за даними Національного банку, у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 15,8%, а реальної — на 6,9%. У 2025 році оплата праці також зросте. Розмір номінальної зарплати підвищиться на 14,0%, а реальної — на 6,2%

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні ситуація на ринку праці на прифронтових територіях суттєво відрізняється від решти областей. Зокрема, ціла низка спеціалізованих професій, включаючи автослюсарів, там особливо затребувана.

Раніше ми писали, що у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.