Зарплаты в Украине — в каких регионах больше всего платят

Кошелек с деньгами. Фото: Unplush

На украинском рынке труда ускоряется динамика роста заработной платы. В некоторых регионах — особенно ощутимо.

Об этом свидетельствует анализ популярного портала по поиску работы Work.ua в июле этого года.

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Как изменилась средняя зарплата

По информации портала, в 2023 году зарплата украинцев постоянно растет, несмотря на экономические неурядицы в стране.

Так, уровень средней зарплаты по стране в вакансиях на протяжении всего прошлого года находился на отметке 15 тысяч гривен, а в феврале 2023 года повысился до 16 тысяч гривен. В мае показатель подскочил до 16,5 тысячи гривен.

Аналитики объясняют, что столь стремительный рост заработной платы может свидетельствовать о том, что среди работодателей усиливается конкуренция за работников. Поэтому повышают зарплату, чтобы привлечь лучших кандидатов.

Еще одной причиной является рост зарплат внутри предприятий для удержания специалистов и компенсации инфляции.

Источник: Work.ua

Где ситуация с зарплатой самая лучшая

В этом году во Львове ситуация на рынке труда остается лучшей в стране. Так, в регионе фиксируют самое низкое количество безработных на одно рабочее место — один кандидат.

Также там наблюдается самый большой прирост заработной платы. До войны самые богатые пять украинских городов по вакансиям выглядели так: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков.

Сейчас ситуация изменилась: в таких городах как Запорожье, Кривой Рог, Херсон зарплата стала существенно ниже средней по стране. Бизнесам не удается генерировать высокий доход, чтобы платить высокие зарплаты.

По данным Госслужбы занятости, в Одессе работодатели предлагают среднюю зарплату в 8,3 тысячи гривен, в Днепре — 10,3 тысяч гривен, во Львове — 11 тысяч гривен, в Киеве — 14,93 тысячи гривен.

Однако рост зарплаты в западных регионах нивелируется удорожанием стоимости жизни. В частности, за последний год стоимость аренды или покупки жилья в Ужгороде, Львове выросла значительно быстрее, чем где-либо в стране.

Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине вступил в силу механизм применения общего стандарта отчетности CRS. Автоматический обмен финансовой информацией вводит процедуры и нормы, необходимые для выполнения банками требований сбора сведений о подотчетных счетах граждан.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, вскоре его планируют отменить.