Зарплати в Україні — в яких регіонах найбільше платять

Гаманець із грошима. Фото: Unplush

На українському ринку праці пришвидшується динаміка зростання заробітної плати. У деяких регіонах — особливо відчутно.

Про це свідчить аналіз популярного порталу з пошуку роботи Work.ua у липні поточного року.

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Як змінилась середня зарплата

За інформацією порталу, у 2023 році зарплатня українців постійно зростає, попри економічні негаразди в країні.

Так, рівень середньої зарплати по країні у вакансіях протягом усього минулого року перебував на позначці 15 тисяч гривень, а в лютому 2023 року підвищився до 16 тисяч гривень. У травні показник підскочив до 16,5 тисяч гривень.

Аналітики пояснюють, що таке стрімке зростання заробітної плати може свідчити про те, що серед роботодавців посилюється конкуренція за працівників. Через це підвищують зарплатню, щоб залучити кращих кандидатів.

Ще однією причиною є зростання зарплат усередині підприємств для утримати спеціалістів та компенсації інфляції.

Джерело: Work.ua

Де ситуація із зарплатою найкраща

Цьогоріч у Львові ситуація на ринку праці залишається найкращою в країні. Так, у регіоні фіксують найнижчу кількість безробітних на одне робоче місце — один кандидат.

Також там спостерігається найбільший приріст заробітної плати. До війни найбагатші п'ять українських міст за вакансіями виглядали так: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків.

Зараз ситуація змінилася: у таких містах як Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон зарплатня стала суттєво нижчою за середню по країні. Бізнесам не вдається генерувати високі прибутки, щоб платити високі зарплати.

За даними Держслужби зайнятості, в Одесі роботодавці пропонують середню зарплатню у 8,3 тисячі гривень, у Дніпрі — 10,3 тисячі гривень, у Львові — 11 тисячі гривень, у Києві — 14,93 тисячі гривень.

Проте, зростання зарплати у західних регіонах нівелюється подорожчанням вартості життя. Зокрема, за останній рік вартість оренди або купівлі житла в Ужгороді, Львові зросла значно швидше, ніж будь-де в країні.

Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні набрав чинності механізм застосування загального стандарту звітності CRS. Автоматичний обмін фінансовою інформацією запроваджує процедури та норми, необхідні для виконання банками вимог щодо збору відомостей про підзвітні рахунки громадян.

Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, невдовзі його планують скасувати.