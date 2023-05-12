Зарплаты в ВСУ — для военных разработают систему доплат

Экипированные украинские военнослужащие. Фото: google.com.ua

В Верховной Раде Украины (ВРУ) в рамках рабочей группы проходит обсуждение новой системы доплат для военнослужащих. Повышения коснутся нескольких категорий бойцов.

Так прокомментировал ситуацию относительно доплат военный секретарь парламентского бюджетного комитета Владимир Цабаль, информирует ЭП.

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Что известно о новой системе доплат

По словам народного депутата, речь идет о рассмотрении денежного довольствия срочников, курсантов и инструкторов, которым не предусмотрены никакие дополнительные выплаты.

Он отметил, что во время заседания был определен перечень критических вопросов по денежным выплатам для неотложного решения.

Среди них — обеспечение военных, несущих срочную службу, инструкторов и курсантов. Последние во время войны получают только минимальные средства и стипендии. Что касается инструкторов, то им вообще не предусмотрены никакие доплаты. Кроме того, народные депутаты намерены повысить заработные платы в подразделениях, где не было индексации.

После согласования соответствующей системы выплат парламент будет работать над источниками финансирования будущих доплат. В дальнейшем — военному командованию предстоит решить, как распределить денежные суммы.

"В зависимости от того, сколько средств будет найдено, такое должно быть решение", — отметил Цабаль, добавив, что могут быть задействованы как внутренние резервы в виде увеличения налогов, так и внешние — путем договоренностей с западными партнерами по увеличению задолженности.

Поскольку соответствующие доплаты повысят конечный размер заработной платы, это должно быть по определенной градации, чтобы в итоге не было одинакового размера выплат в тылу и на фронте.

Отмена доплат в армии

10 апреля Верховная Рада поддержала возврат отмененных в феврале выплат в размере 30 тысяч гривен для всех военных, полицейских и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Однако в законе не указаны источники финансирования, которого было бы достаточно для покрытия расходов. Законодательную инициативу не подписал глава ВР и президент, поскольку в парламенте зарегистрировали проект постановления о его отклонении.

Какие теперь есть виды доплат военным

В Украине установлены три вида доплат военным: 30, 50 и 100 тыс. грн. При этом каждая выплата рассчитана на определенные категории военнослужащих.

Доплату в 30 тыс. грн выплачивают военным, которые проходят службу на территориях, занесенных в районы ведения боевых действий. Список этих районов ежемесячно определяет Главнокомандующий.

Выплаты 50 тыс. грн касаются тех, кто выполняет боевые задания в составе, как правило, военного управления, штаба, то есть осуществляет оперативное управление подразделениями.

Доплата в 100 тыс. грн касается военных, которые находятся на первой линии столкновения.

Напомним, по словам главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, принятый законопроект №8312 предусматривает только факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) оценили перспективы возврата ранее отмененных доплат всем военнослужащим. По словам главы НБУ, решение Верховной рады вернуть доплаты всем военным усложняет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку противоречит ранее утвержденным обязательствам украинских властей.