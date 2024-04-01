Зарплаты в армии в 2024 году — в Минобороны рассказали, стоит ли ожидать повышения

Зарплаты военных в 2024 году — стоит ли ждать повышения
В государственном бюджете на 2024 год на финансирование выплат в армии заложено 751 млрд. грн. Ожидается, что все доплаты сохранятся, а размер денежного довольствия останется на уровне предыдущего года.
Об этом рассказали в Министерстве обороны, сообщает "Канал 24".
Денежное вознаграждение и доплаты в 2024 году
По данным ведомства, размер денежного вознаграждения в армии для каждого военного — индивидуален. В частности, зависит от воинского звания, должности. На конечную сумму зарплаты влияет то, где именно служит военный. Самые высокие выплаты предусмотрены тем, кто на передовой, кто участвует в боевых действиях.
В этом году в госбюджете заложены средства на доплаты военнослужащим в сумме 30, 50 и 100 тыс. грн. Следовательно, денежное обеспечение останется на уровне предыдущего года, сохранят право на доплаты.
В целом на оборонный сектор правительство выделило 1,692 трлн млрд грн. Речь идет о 22% всего ВВП страны. Дополнительно предусмотрено вдвое больше средств на поддержку ветеранов — 15 млрд грн.
В частности, в 2024 году офицерам сухопутных войск предусмотрены следующие суммы денежного довольствия:
- 28,23 тыс. грн получат командиры взвода;
- 36,48 тыс. грн — командиры батальона;
- 50,17 тыс. грн — командиры бригады/командир полка ССО.
Военные рядового, сержантского и старшинского состава по контракту получат следующие суммы:
- 20,58 тыс. грн — стрелки;
- 22,26 тыс. грн — наводчики-операторы;
- 24,86 тыс. грн — командиры танка;
- 26,09 тыс. грн — главные сержанты роты.
Согласно правительственному постановлению, получат следующие гарантированные выплаты:
- 2,35 тыс. грн — курсанты военных училищ;
- 6 тыс. грн — солдаты срочной службы;
- 30 тыс. грн — мобилизованные на фронте, без привлечения к боям;
- 50 тыс. грн — защитники, выполняющие спецзадания вдоль линии столкновения;
- 100 тыс. грн — те, кто участвует в боях, на передней линии фронта;
- 100 тыс. грн — защитники на лечении/реабилитации из-за ранений на службе, а также пленные.
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