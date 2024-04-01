Зарплаты в армии в 2024 году — в Минобороны рассказали, стоит ли ожидать повышения

Военные на службе. Фото: facebook/GeneralStaff.ua

В государственном бюджете на 2024 год на финансирование выплат в армии заложено 751 млрд. грн. Ожидается, что все доплаты сохранятся, а размер денежного довольствия останется на уровне предыдущего года.

Об этом рассказали в Министерстве обороны, сообщает "Канал 24".

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Денежное вознаграждение и доплаты в 2024 году

По данным ведомства, размер денежного вознаграждения в армии для каждого военного — индивидуален. В частности, зависит от воинского звания, должности. На конечную сумму зарплаты влияет то, где именно служит военный. Самые высокие выплаты предусмотрены тем, кто на передовой, кто участвует в боевых действиях.

В этом году в госбюджете заложены средства на доплаты военнослужащим в сумме 30, 50 и 100 тыс. грн. Следовательно, денежное обеспечение останется на уровне предыдущего года, сохранят право на доплаты.

В целом на оборонный сектор правительство выделило 1,692 трлн млрд грн. Речь идет о 22% всего ВВП страны. Дополнительно предусмотрено вдвое больше средств на поддержку ветеранов — 15 млрд грн.

В частности, в 2024 году офицерам сухопутных войск предусмотрены следующие суммы денежного довольствия:

28,23 тыс. грн получат командиры взвода;

36,48 тыс. грн — командиры батальона;

50,17 тыс. грн — командиры бригады/командир полка ССО.

Военные рядового, сержантского и старшинского состава по контракту получат следующие суммы:

20,58 тыс. грн — стрелки;

22,26 тыс. грн — наводчики-операторы;

24,86 тыс. грн — командиры танка;

26,09 тыс. грн — главные сержанты роты.

Согласно правительственному постановлению, получат следующие гарантированные выплаты:

2,35 тыс. грн — курсанты военных училищ;

6 тыс. грн — солдаты срочной службы;

30 тыс. грн — мобилизованные на фронте, без привлечения к боям;

50 тыс. грн — защитники, выполняющие спецзадания вдоль линии столкновения;

100 тыс. грн — те, кто участвует в боях, на передней линии фронта;

100 тыс. грн — защитники на лечении/реабилитации из-за ранений на службе, а также пленные.

Что еще стоит знать

Напомним, 1 апреля в Украине увеличится минимальная зарплата. Также в Кабинете министров обещают повышение выплат для работающих пенсионеров.

Также мы писали, что в Министерстве финансов опубликовали информацию об оплате труда и численности чиновников в Украине. Речь идет о работниках государственных органов, местных государственных администраций и органах судебной власти.