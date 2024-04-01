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Зарплаты военных в 2024 году — стоит ли ждать повышения

1 апреля 2024 08:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в армии в 2024 году — в Минобороны рассказали, стоит ли ожидать повышения
Военные на службе. Фото: facebook/GeneralStaff.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В государственном бюджете на 2024 год на финансирование выплат в армии заложено 751 млрд. грн. Ожидается, что все доплаты сохранятся, а размер денежного довольствия останется на уровне предыдущего года.

Об этом рассказали в Министерстве обороны, сообщает "Канал 24".

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Денежное вознаграждение и доплаты в 2024 году

По данным ведомства, размер денежного вознаграждения в армии для каждого военного — индивидуален. В частности, зависит от воинского звания, должности. На конечную сумму зарплаты влияет то, где именно служит военный. Самые высокие выплаты предусмотрены тем, кто на передовой, кто участвует в боевых действиях.

В этом году в госбюджете заложены средства на доплаты военнослужащим в сумме 30, 50 и 100 тыс. грн. Следовательно, денежное обеспечение останется на уровне предыдущего года, сохранят право на доплаты.

В целом на оборонный сектор правительство выделило 1,692 трлн млрд грн. Речь идет о 22% всего ВВП страны. Дополнительно предусмотрено вдвое больше средств на поддержку ветеранов — 15 млрд грн.

В частности, в 2024 году офицерам сухопутных войск предусмотрены следующие суммы денежного довольствия:

  • 28,23 тыс. грн получат командиры взвода;
  • 36,48 тыс. грн — командиры батальона;
  • 50,17 тыс. грн — командиры бригады/командир полка ССО.

Военные рядового, сержантского и старшинского состава по контракту получат следующие суммы:

  • 20,58 тыс. грн — стрелки;
  • 22,26 тыс. грн — наводчики-операторы;
  • 24,86 тыс. грн — командиры танка;
  • 26,09 тыс. грн — главные сержанты роты.

Согласно правительственному постановлению, получат следующие гарантированные выплаты:

  • 2,35 тыс. грн — курсанты военных училищ;
  • 6 тыс. грн — солдаты срочной службы;
  • 30 тыс. грн — мобилизованные на фронте, без привлечения к боям;
  • 50 тыс. грн — защитники, выполняющие спецзадания вдоль линии столкновения;
  • 100 тыс. грн — те, кто участвует в боях, на передней линии фронта;
  • 100 тыс. грн — защитники на лечении/реабилитации из-за ранений на службе, а также пленные.

Что еще стоит знать

Напомним, 1 апреля в Украине увеличится минимальная зарплата. Также в Кабинете министров обещают повышение выплат для работающих пенсионеров.

Также мы писали, что в Министерстве финансов опубликовали информацию об оплате труда и численности чиновников в Украине. Речь идет о работниках государственных органов, местных государственных администраций и органах судебной власти.

зарплаты
Минобороны
ВСУ
армия
военные

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