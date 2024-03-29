На скільки зросте мінімальна зарплата в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

З 1 квітня в Україні збільшиться мінімальна зарплата. Також в Кабінеті міністрів обіцяють підвищення виплат для працюючих пенсіонерів.

Подробиці про нові зарплати сьогодні на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Більше на 900 гривень

За словами глави уряду, мінімальна зарплата зросте на 900 гривень — з 7100 до 8000 грн. Також в Кабміні відзвітувались за виплату пенсій.

"Більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн", — сказав Денис Шмигаль.

Раніше ми писали про індексацію зарплат у 2024 році. Відомо, які доходи підлягатимуть обов'язковій індексації.

Нагадаємо, у квітні Пенсійний фонд України здійснить перерахунок виплат для деяких громадян.