Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow З квітня в Україні зросте мінімальна зарплата — Шмигаль розповів на скільки arrow

З квітня в Україні зросте мінімальна зарплата — Шмигаль розповів на скільки

29 березня 2024 20:38
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
На скільки зросте мінімальна зарплата в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

З 1 квітня в Україні збільшиться мінімальна зарплата. Також в Кабінеті міністрів обіцяють підвищення виплат для працюючих пенсіонерів. 

Подробиці про нові зарплати сьогодні на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Читайте також:

Більше на 900 гривень 

За словами глави уряду, мінімальна зарплата зросте на 900 гривень — з 7100 до 8000 грн. Також в Кабміні відзвітувались за виплату пенсій. 

"Більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн", — сказав Денис Шмигаль.

Раніше ми писали про індексацію зарплат у 2024 році. Відомо, які доходи підлягатимуть обов'язковій індексації.

Нагадаємо, у квітні Пенсійний фонд України здійснить перерахунок виплат для деяких громадян. 

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
виплати
пенсії
мінімальна зарплата
уряд
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом