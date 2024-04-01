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Зарплати військових у 2024 році — чи варто чекати підвищення

1 квітня 2024 08:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати в армії у 2024 році — у Міноборони розповіли, чи варто чекати підвищення
Військові на службі. Фото: facebook/GeneralStaff.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У державному бюджеті на 2024 рік на фінансування виплат в армії закладено 751 млрд грн. Очікується, що всі доплати збережуться, а розмір грошового забезпечення залишиться на рівні попереднього року.

Про це розповіли у Міністерстві оборони, повідомляє "Канал 24".

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Грошова винагорода та доплати у 2024 році

За даними відомства, розмір грошової винагороди в армії для кожного військового — індивідуальний. Зокрема, залежить від військового звання, посади. На кінцеву суму зарплати впливає те, де саме служить військовий. Найвищі виплати передбачені тим, хто на передовій, хто бере участь у бойових діях.

Цьогоріч у держбюджеті закладені кошти на доплати військовослужбовцям у сумі 30, 50 і 100 тис. грн. Відтак, грошове забезпечення залишиться на рівні попереднього року, збережуть право на доплати.

Загалом на оборонний сектор уряд виділив 1,692 трлн млрд грн. Йдеться про 22% від усього ВВП країни. Додатково передбачено удвічі більше коштів на підтримку ветеранів — 15 млрд грн.

Зокрема, у 2024 році офіцерам сухопутних військ передбачені такі суми грошового забезпечення:

  • 28,23 тис. грн отримають командири взводу;
  • 36,48 тис. грн — командири батальйону;
  • 50,17 тис. грн — командири бригади/командир полку ССО.

Військові рядового, сержантського і старшинського складу за контрактом отримають такі суми:

  • 20,58 тис. грн одержать стрільці;
  • 22,26 тис. грн — навідники-оператори;
  • 24,86 тис. грн — командири танка;
  • 26,09 тис. грн — головні сержанти роти.

Згідно з урядовою ухвалою, отримають такі гарантовані виплати:

  • 2,35 тис. грн — курсанти військових училищ;
  • 6 тис. грн — солдати строкової служби;
  • 30 тис. грн — мобілізовані на фронті, без залучення до боїв;
  • 50 тис. грн — захисники, які виконують спецзавдання вздовж лінії зіткнення;
  • 100 тис. грн — військові на передній лінії фронту, які беруть участь у боях;
  • 100 тис. грн — захисники на лікуванні/реабілітації через поранення на службі, а також полонені.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 1 квітня в Україні збільшиться мінімальна зарплата. Також в Кабінеті міністрів обіцяють підвищення виплат для працюючих пенсіонерів.

Також ми писали, що у Міністерстві фінансів опублікували інформацію про оплату праці та чисельність чиновників в Україні. Йдеться про працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій та органів судової влади.

зарплати
Міноборони
ЗСУ
армія
військові

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