Зарплатный рейтинг стран: на каком месте Украина

Деньги номиналом в 500 гривен. Фото: УНИАН

В Национальном банке Украины подсчитали, что в 2023 году среднемесячная зарплата вырастет на 21,9%, а реальная, учитывая инфляцию, на 3,7%. В марте этого года, как говорят специалисты, она составила 13,42 тыс. грн.

Интересно, какое место занимает Украина в рейтинге стран с уровнем среднемесячной зарплаты. Портал Numbeo составил перечень стран , и в него вошли 102 государства.

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Лидеры рейтинга

В тройке лидеров оказались:

Швейцария (среднемесячная зарплата там достигает 5620 евро),

Люксембург (4463 евро),

Сингапур (4420).

Также в десятку стран, где получают больше всего в мире, вошли:

США,

Исландия,

Катар,

Дания,

ОАЭ,

Нидерланды,

Австралия.

Рейтинг стран. Фото: портал Numbeo

На 11-м месте рейтинга Норвегия — 980 евро.

Далее следуют Канада, Германия и Новая Зеландия, где зарплаты за месяц работы составляют от 2790 до 2760 евро.

Во второй десятке: Ирландия, Великобритания, Финляндия, Австрия, Швеция и некоторые другие страны.

Рейтинг стран:

Словакия — 972;

Китай — 963;

Латвия — 950;

Греция — 820;

Болгария — 748;

Румыния — 703;

Мексика — 664;

Беларусь — 490;

Казахстан — 463;

Молдова — 424;

Украина — 376 (83-е место);

Азербайджан — 343;

Узбекистан — 290 евро.

Последнее место занимает Египет — 134 евро.

Напомним, в Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.