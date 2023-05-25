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Зарплатный рейтинг стран: на каком месте Украина

25 мая 2023 02:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зарплатный рейтинг стран: на каком месте Украина
Деньги номиналом в 500 гривен. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Национальном банке Украины подсчитали, что в 2023 году среднемесячная зарплата вырастет на 21,9%, а реальная, учитывая инфляцию, на 3,7%. В марте этого года, как говорят специалисты, она составила 13,42 тыс. грн. 

Интересно, какое место занимает Украина в рейтинге стран с уровнем среднемесячной зарплаты. Портал Numbeo составил перечень стран  и в него вошли 102 государства. 

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Лидеры рейтинга

В тройке лидеров оказались:

  • Швейцария (среднемесячная зарплата там достигает 5620 евро),
  • Люксембург (4463 евро),
  • Сингапур (4420).

Также в десятку стран, где получают больше всего в мире, вошли:

  • США,
  • Исландия,
  • Катар,
  • Дания,
  • ОАЭ,
  • Нидерланды,
  • Австралия.
Рейтинг стран. Фото: портал Numbeo

На 11-м месте рейтинга Норвегия — 980 евро.

Далее следуют Канада, Германия и Новая Зеландия, где зарплаты за месяц работы составляют от 2790 до 2760 евро.

Во второй десятке: Ирландия, Великобритания, Финляндия, Австрия, Швеция и некоторые другие страны.

Рейтинг стран:

  • Словакия — 972;
  • Китай — 963;
  • Латвия — 950;
  • Греция — 820;
  • Болгария — 748;
  • Румыния — 703;
  • Мексика — 664;
  • Беларусь — 490;
  • Казахстан — 463;
  • Молдова — 424;
  • Украина — 376 (83-е место);
  • Азербайджан — 343;
  • Узбекистан — 290 евро.

Последнее место занимает Египет — 134 евро.

Напомним, в Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.

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