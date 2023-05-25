Зарплатный рейтинг стран: на каком месте Украина
В Национальном банке Украины подсчитали, что в 2023 году среднемесячная зарплата вырастет на 21,9%, а реальная, учитывая инфляцию, на 3,7%. В марте этого года, как говорят специалисты, она составила 13,42 тыс. грн.
Интересно, какое место занимает Украина в рейтинге стран с уровнем среднемесячной зарплаты. Портал Numbeo составил перечень стран , и в него вошли 102 государства.
Лидеры рейтинга
В тройке лидеров оказались:
- Швейцария (среднемесячная зарплата там достигает 5620 евро),
- Люксембург (4463 евро),
- Сингапур (4420).
Также в десятку стран, где получают больше всего в мире, вошли:
- США,
- Исландия,
- Катар,
- Дания,
- ОАЭ,
- Нидерланды,
- Австралия.
На 11-м месте рейтинга Норвегия — 980 евро.
Далее следуют Канада, Германия и Новая Зеландия, где зарплаты за месяц работы составляют от 2790 до 2760 евро.
Во второй десятке: Ирландия, Великобритания, Финляндия, Австрия, Швеция и некоторые другие страны.
Рейтинг стран:
- Словакия — 972;
- Китай — 963;
- Латвия — 950;
- Греция — 820;
- Болгария — 748;
- Румыния — 703;
- Мексика — 664;
- Беларусь — 490;
- Казахстан — 463;
- Молдова — 424;
- Украина — 376 (83-е место);
- Азербайджан — 343;
- Узбекистан — 290 евро.
Последнее место занимает Египет — 134 евро.
Напомним, в Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.