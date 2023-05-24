Зарплати в Україні змінилися за рік — дані ПФУ

Гаманець із грошовими купюрами. Фото: google.com.ua

У Пенсійному фонді України (ПФУ) затвердили рівень середньої заробітної платні за результатом першого кварталу поточного року. Порівняно з минулим роком вона додала кілька відсотків, однак, з огляду на інфляцію, реальний рівень зарплати зменшився.

Про це йдеться в офіційних матеріалах фонду.

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Яка зараз середня зарплата

Як зазначається, показник згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховують для розрахунку пенсійних виплат українцям.

За інформацією Пенсійного фонду, рівень середньої зарплатні такий:

у січні — 12,64 тис. грн;

у лютому — 12,79 тис. грн;

у березні — 13,42 тис. грн.

Водночас, якщо порівнювати останню суму із показником у березні 2022 року, то вона зросла на 3,1%. Минулого року середня зарплатня була на рівні 13,01 тис. грн.

При цьому показник річної інфляції у березні становив 21,3%. Тобто це означає зменшення реальної зарплатні на близько 18%.

Прогнози щодо зарплати у 2023-му

Як зазначали раніше в Національному банку України (НБУ), цього року після падіння у 2022-му очікується відновлення зростання реальних заробітних плат, проте їх все ще стримуватиме високоінфляційний тиск.

Очікується, що у 2023 році зарплата зросте на 21,9%, а реальна, враховуючи інфляцію, на 3,7%. Цьому сприятимуть подальша адаптація реального сектору до роботи в умовах високих ризиків, а також доволі м’яка фіскальна політика. У подальшому ключовим чинником стане зростання попиту на робочу силу в умовах прискорення зростання економіки.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.

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