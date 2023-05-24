Зарплати в Україні змінилися за рік — дані ПФУ

Українцям розповіли, чи змінилися зарплати за рік
У Пенсійному фонді України (ПФУ) затвердили рівень середньої заробітної платні за результатом першого кварталу поточного року. Порівняно з минулим роком вона додала кілька відсотків, однак, з огляду на інфляцію, реальний рівень зарплати зменшився.
Про це йдеться в офіційних матеріалах фонду.
Яка зараз середня зарплата
Як зазначається, показник згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховують для розрахунку пенсійних виплат українцям.
За інформацією Пенсійного фонду, рівень середньої зарплатні такий:
- у січні — 12,64 тис. грн;
- у лютому — 12,79 тис. грн;
- у березні — 13,42 тис. грн.
Водночас, якщо порівнювати останню суму із показником у березні 2022 року, то вона зросла на 3,1%. Минулого року середня зарплатня була на рівні 13,01 тис. грн.
При цьому показник річної інфляції у березні становив 21,3%. Тобто це означає зменшення реальної зарплатні на близько 18%.
Прогнози щодо зарплати у 2023-му
Як зазначали раніше в Національному банку України (НБУ), цього року після падіння у 2022-му очікується відновлення зростання реальних заробітних плат, проте їх все ще стримуватиме високоінфляційний тиск.
Очікується, що у 2023 році зарплата зросте на 21,9%, а реальна, враховуючи інфляцію, на 3,7%. Цьому сприятимуть подальша адаптація реального сектору до роботи в умовах високих ризиків, а також доволі м’яка фіскальна політика. У подальшому ключовим чинником стане зростання попиту на робочу силу в умовах прискорення зростання економіки.
Більше про зарплати
Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.
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