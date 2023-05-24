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Українцям розповіли, чи змінилися зарплати за рік

24 травня 2023 11:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні змінилися за рік — дані ПФУ
Гаманець із грошовими купюрами. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) затвердили рівень середньої заробітної платні за результатом першого кварталу поточного року. Порівняно з минулим роком вона додала кілька відсотків, однак, з огляду на інфляцію, реальний рівень зарплати зменшився.

Про це йдеться в офіційних матеріалах фонду.

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Яка зараз середня зарплата

Як зазначається, показник згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховують для розрахунку пенсійних виплат українцям.

За інформацією Пенсійного фонду, рівень середньої зарплатні такий:

  • у січні — 12,64 тис. грн;
  • у лютому — 12,79 тис. грн;
  • у березні  — 13,42 тис. грн.

Водночас, якщо порівнювати останню суму із показником у березні 2022 року, то вона зросла на 3,1%. Минулого року середня зарплатня була на рівні 13,01 тис. грн.

При цьому показник річної інфляції у березні становив 21,3%. Тобто це означає зменшення реальної зарплатні на близько 18%.

Прогнози щодо зарплати у 2023-му

Як зазначали раніше в Національному банку України (НБУ), цього року після падіння у 2022-му очікується відновлення зростання реальних заробітних плат, проте їх все ще стримуватиме високоінфляційний тиск.

Очікується, що у 2023 році зарплата зросте на 21,9%, а реальна, враховуючи інфляцію, на 3,7%. Цьому сприятимуть подальша адаптація реального сектору до роботи в умовах високих ризиків, а також доволі м’яка фіскальна політика. У подальшому ключовим чинником стане зростання попиту на робочу силу в умовах прискорення зростання економіки.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці  кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.

Також ми писали про посадові оклади народних депутатів. Зокрема, у Руслана Стефанчука він сягає 32,2 тис. грн, у заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка — 30,86 тис. грн.

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