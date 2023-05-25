Зарплатний рейтинг країн: яке місце посіла Україна
У Національному банку Україні підрахували, що у 2023 році середньомісячна зарплата зросте на 21,9%, а реальна, враховуючи інфляцію, на 3,7%. У березн і цього року, як кажуть фахівці, вона становила 13,42 тис. грн.
Цікаво, яке місце посідає Україна у рейтингу країн із рівнем середньомісячної зарплати. Портал Numbeo склав перелік країн , і до нього увійшли 102 держави.
Лідери рейтингу
У трійці лідерів опинилися:
- Швейцарія (середньомісячна зарплата там сягає 5620 євро),
- Люксембург (4463 євро),
- Сінгапур (4420).
Також до десятки країн, де отримують найбільше у світі, увійшли:
- США,
- Ісландія,
- Катар,
- Данія,
- ОАЕ,
- Нідерланди,
- Австралія.
На 11-му місці рейтингу Норвегія — 980 євро.
Далі йдуть Канада, Німеччина та Нова Зеландія, де зарплати за місяць роботи варіюють від 2790 до 2760 євро.
У другій десятці: Ірландія, Великобританія, Фінляндія, Австрія, Швеція та деякі інші держави.
Рейтинг країн:
- Словаччина — 972;
- Китай — 963;
- Латвія — 950;
- Греція — 820;
- Болгарія — 748;
- Румунія — 703;
- Мексика — 664;
- Білорусь — 490;
- Казахстан — 463;
- Молдова — 424;
- Україна — 376 (83-тє місце);
- Азербайджан — 343;
- Узбекистан — 290 євро.
Останнє місце посідає Єгипет — 134 євро.
Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.