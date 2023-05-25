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Зарплатний рейтинг країн: яке місце посіла Україна

25 травня 2023 02:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зарплатний рейтинг країн: яке місце посіла Україна
Гроші номіналом у 500 гривень. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Національному банку Україні підрахували, що у 2023 році середньомісячна зарплата зросте на 21,9%, а реальна, враховуючи інфляцію, на 3,7%. У березн і цього року, як кажуть фахівці, вона становила 13,42 тис. грн. 

Цікаво, яке місце посідає Україна у рейтингу країн із рівнем середньомісячної зарплати. Портал Numbeo склав перелік країн ,  і   до  нього увійшли 102 держави. 

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Лідери рейтингу

У трійці лідерів опинилися:

  • Швейцарія (середньомісячна зарплата там сягає 5620 євро),
  • Люксембург (4463 євро),
  • Сінгапур (4420).

Також до десятки країн, де отримують найбільше у світі, увійшли:

  • США,
  • Ісландія,
  • Катар,
  • Данія,
  • ОАЕ,
  • Нідерланди,
  • Австралія.
Рейтинг країн. Фото: портал Numbeo

На 11-му місці рейтингу Норвегія — 980 євро.

Далі йдуть Канада, Німеччина та Нова Зеландія, де зарплати за місяць роботи варіюють від 2790 до 2760 євро.

У другій десятці: Ірландія, Великобританія, Фінляндія, Австрія, Швеція та деякі інші держави.

Рейтинг країн:

  • Словаччина — 972;
  • Китай — 963;
  • Латвія — 950;
  • Греція — 820;
  • Болгарія — 748;
  • Румунія — 703;
  • Мексика — 664;
  • Білорусь — 490;
  • Казахстан — 463;
  • Молдова — 424;
  • Україна — 376 (83-тє місце);
  • Азербайджан — 343;
  • Узбекистан — 290 євро.

Останнє місце посідає Єгипет — 134 євро.

Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці  кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.

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