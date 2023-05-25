Зарплатний рейтинг країн: яке місце посіла Україна

Гроші номіналом у 500 гривень. Фото: УНІАН

У Національному банку Україні підрахували, що у 2023 році середньомісячна зарплата зросте на 21,9%, а реальна, враховуючи інфляцію, на 3,7%. У березн і цього року, як кажуть фахівці, вона становила 13,42 тис. грн.

Цікаво, яке місце посідає Україна у рейтингу країн із рівнем середньомісячної зарплати. Портал Numbeo склав перелік країн , і до нього увійшли 102 держави.

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Лідери рейтингу

У трійці лідерів опинилися:

Швейцарія (середньомісячна зарплата там сягає 5620 євро),

Люксембург (4463 євро),

Сінгапур (4420).

Також до десятки країн, де отримують найбільше у світі, увійшли:

США,

Ісландія,

Катар,

Данія,

ОАЕ,

Нідерланди,

Австралія.

Рейтинг країн. Фото: портал Numbeo

На 11-му місці рейтингу Норвегія — 980 євро.

Далі йдуть Канада, Німеччина та Нова Зеландія, де зарплати за місяць роботи варіюють від 2790 до 2760 євро.

У другій десятці: Ірландія, Великобританія, Фінляндія, Австрія, Швеція та деякі інші держави.

Рейтинг країн:

Словаччина — 972;

Китай — 963;

Латвія — 950;

Греція — 820;

Болгарія — 748;

Румунія — 703;

Мексика — 664;

Білорусь — 490;

Казахстан — 463;

Молдова — 424;

Україна — 376 (83-тє місце);

Азербайджан — 343;

Узбекистан — 290 євро.

Останнє місце посідає Єгипет — 134 євро.

Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.