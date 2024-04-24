Джефф Безос мог купить дом радиоведущего Говарда Стерна за 300 миллионов долларов

Основатель Amazon Джефф Безос. Фото: vox.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос мог приобрести дом популярнейшего радиоведущего США Говарда Стерна. Как отмечается, стоимость сделки составляла 300 миллионов долларов.

О пополнении портфеля недвижимости Безоса пишет Page Six.

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Это уже третья недвижимость медиамагната на острове Индиан Крик во Флориде, который известен как "бункер для миллиардеров". Стерн владел этим особняком с 2013 года. Размер участка скандального радиоведущего составляет 0,8 гектара.

По информации источников издания, это последняя приобретенная Безосом недвижимость в районе Палм-Бич. В 2023 году он стал владельцем двух других поместий в этом "бункере для миллиардеров". Среди его соседей по острову инвестор-активист Карл Икан, игрок в американский футбол Том Брэди, певец Хулио Иглесиас, а также владелец газеты New York Observer Джаред Кушнер и дочь экс-президента США Иванка Трамп. В общей сложности на острове насчитывается около 40 резиденций.

Помимо вилл на острове Индиан-Крик, предприниматель владеет недвижимостью в Вашингтоне, Беверли-Хиллз, Сиэтле и на гавайском острове Мауи. Кроме того, Безос владеет одной из самых дорогих суперяхт в мире — Koru. Ее строительство стоило примерно полмиллиарда долларов. Состояние Безоса, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, оценивается примерно в 156 миллиардов долларов.

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