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Основатель Amazon приобрел дом самого популярного радиоведущего США — сколько заплатил

24 апреля 2024 12:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Джефф Безос мог купить дом радиоведущего Говарда Стерна за 300 миллионов долларов
Основатель Amazon Джефф Безос. Фото: vox.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос мог приобрести дом популярнейшего радиоведущего США Говарда Стерна. Как отмечается, стоимость сделки составляла 300 миллионов долларов.

О пополнении портфеля недвижимости Безоса пишет Page Six.

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Это уже третья недвижимость медиамагната на острове Индиан Крик во Флориде, который известен как "бункер для миллиардеров". Стерн владел этим особняком с 2013 года. Размер участка скандального радиоведущего составляет 0,8 гектара.

По информации источников издания, это последняя приобретенная Безосом недвижимость в районе Палм-Бич. В 2023 году он стал владельцем двух других поместий в этом "бункере для миллиардеров". Среди его соседей по острову инвестор-активист Карл Икан, игрок в американский футбол Том Брэди, певец Хулио Иглесиас, а также владелец газеты New York Observer Джаред Кушнер и дочь экс-президента США Иванка Трамп. В общей сложности на острове насчитывается около 40 резиденций.

Помимо вилл на острове Индиан-Крик, предприниматель владеет недвижимостью в Вашингтоне, Беверли-Хиллз, Сиэтле и на гавайском острове Мауи. Кроме того, Безос владеет одной из самых дорогих суперяхт в мире — Koru. Ее строительство стоило примерно полмиллиарда долларов. Состояние Безоса, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, оценивается примерно в 156 миллиардов долларов.

Напомним, компанию Илона Маска обвинили в плохих условиях труда. Уровень травматизма на объектах SpaceX в 2023 году продолжал превышать средний показатель по отрасли.

Также мы писали, что в мире снова растут цены на нефть. Цена барреля нефти марки Brent выросла более чем на 4 процента из-за опасений о возможных нарушениях цепочки поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

США
Amazon
Джефф Безос
недвижимость
дом

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