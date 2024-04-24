Джефф Безос мог купить дом радиоведущего Говарда Стерна за 300 миллионов долларов

Основатель Amazon приобрел дом самого популярного радиоведущего США — сколько заплатил
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос мог приобрести дом популярнейшего радиоведущего США Говарда Стерна. Как отмечается, стоимость сделки составляла 300 миллионов долларов.
О пополнении портфеля недвижимости Безоса пишет Page Six.
Какой дом купил Джеф Безос
Это уже третья недвижимость медиамагната на острове Индиан Крик во Флориде, который известен как "бункер для миллиардеров". Стерн владел этим особняком с 2013 года. Размер участка скандального радиоведущего составляет 0,8 гектара.
По информации источников издания, это последняя приобретенная Безосом недвижимость в районе Палм-Бич. В 2023 году он стал владельцем двух других поместий в этом "бункере для миллиардеров". Среди его соседей по острову инвестор-активист Карл Икан, игрок в американский футбол Том Брэди, певец Хулио Иглесиас, а также владелец газеты New York Observer Джаред Кушнер и дочь экс-президента США Иванка Трамп. В общей сложности на острове насчитывается около 40 резиденций.
Помимо вилл на острове Индиан-Крик, предприниматель владеет недвижимостью в Вашингтоне, Беверли-Хиллз, Сиэтле и на гавайском острове Мауи. Кроме того, Безос владеет одной из самых дорогих суперяхт в мире — Koru. Ее строительство стоило примерно полмиллиарда долларов. Состояние Безоса, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, оценивается примерно в 156 миллиардов долларов.
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