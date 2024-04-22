Основатель Monobank назвал сумму уплаченных налогов за 2023 год
Основатель Monobank Олег Гороховский назвал сумму уплаченных налогов за 2023 год. По его словам, общая сумма уплаченных налогов составила около полумиллиарда гривен.
Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram.
Налоги Олега Гороховского за 2023 год
"Я закончил подготовку личной декларации за 2023 год.
Хвастаюсь и призываю так похвастаться других предпринимателей. Горжусь тем, что за 2023 год сумма моего личного дохода, с которого я уплатил все налоги, составила почти полмиллиарда гривен. Сумма уплаченных личных налогов — 46 млн грн", — написал он.
Также Гороховский обнародовал уплаченную в прошлом году сумму налогов от своего основного актива, поставщика ІТ-решений для Monobank "Финтех Бенд":
- налог на прибыль — 806 млн грн;
- НДФЛ + ЕСВ + В3 — 180 млн грн;
- НДС и другие налоги — 46 млн грн.
Общая сумма составила 1 миллиард гривен. Он призвал украинских бизнесменов последовать его примеру.
"Если мы все не начнем платить налоги и играть по правилам, нам не стоит рассчитывать не на экономическое чудо, а даже на сохранение субъектности и независимости. Страны, в которых не работают законы, в которых не принято платить налоги, не имеют будущего", — резюмировал Гороховский.
Напомним, ранее СМИ узнали, что Укрзалізниця в течение 2021-2024 гг. не платила сбор за парковку на Дворцовой площади Львова, в результате чего земельные участки неподалеку от центрального железнодорожного вокзала города находятся в госсобственности.
В то же время перед этим Кабинет министров принял решение об освобождении харьковских бизнесменов от уплаты налогов из-за сложной ситуации в связи с активными боевыми действиями в регионе.
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