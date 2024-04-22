Основатель Monobank назвал сумму уплаченных налогов за 2023 год

Основатель Monobank Олег Гороховский. Фото: Олег Гороховский/Facebook

Основатель Monobank Олег Гороховский назвал сумму уплаченных налогов за 2023 год. По его словам, общая сумма уплаченных налогов составила около полумиллиарда гривен.

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram.

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Налоги Олега Гороховского за 2023 год

"Я закончил подготовку личной декларации за 2023 год.

Хвастаюсь и призываю так похвастаться других предпринимателей. Горжусь тем, что за 2023 год сумма моего личного дохода, с которого я уплатил все налоги, составила почти полмиллиарда гривен. Сумма уплаченных личных налогов — 46 млн грн", — написал он.

Также Гороховский обнародовал уплаченную в прошлом году сумму налогов от своего основного актива, поставщика ІТ-решений для Monobank "Финтех Бенд":

налог на прибыль — 806 млн грн;

НДФЛ + ЕСВ + В3 — 180 млн грн;

НДС и другие налоги — 46 млн грн.

Общая сумма составила 1 миллиард гривен. Он призвал украинских бизнесменов последовать его примеру.

"Если мы все не начнем платить налоги и играть по правилам, нам не стоит рассчитывать не на экономическое чудо, а даже на сохранение субъектности и независимости. Страны, в которых не работают законы, в которых не принято платить налоги, не имеют будущего", — резюмировал Гороховский.

Скриншот поста Гороховского

Напомним, ранее СМИ узнали, что Укрзалізниця в течение 2021-2024 гг. не платила сбор за парковку на Дворцовой площади Львова, в результате чего земельные участки неподалеку от центрального железнодорожного вокзала города находятся в госсобственности.

В то же время перед этим Кабинет министров принял решение об освобождении харьковских бизнесменов от уплаты налогов из-за сложной ситуации в связи с активными боевыми действиями в регионе.