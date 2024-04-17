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Податкові борги — українцям загрожує списання коштів банками

17 квітня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Податки в Україні — кому загрожує примусове списання боргів з рахунків
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Державній податковій службі (ДПС) розповіли про загрозу списання коштів з рахунків платників податків, у яких є податкові борги. Відомо, в яких випадках і як відбувається стягнення коштів.

Про це інформує Ligazakon.net.

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Коли можуть списувати кошти з рахунків

Як зазначають у ДПС, списувати кошти з рахунків платників податків, які мають податкові борги, можуть на підставі платіжної інструкції на примусове списання/стягнення коштів.

Згідно з пунктом 95.3 ст. 95 Податкового кодексу стягнення коштів відбувається за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органом, у розмірі суми податкового боргу чи його частини:

  • з рахунків платників податків;
  • з електронних гаманців у банках;
  • з е-гаманців у небанківських надавачах платіжних послуг;
  • емітентах електронних грошей, обслуговуючих платників податків;
  • з рахунків платників податків у системі е-адміністрування ПДВ, що відкриті у Казначействі.

Також стягнення грошей з рахунків чи електронних гаманців платників у банках, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей може здійснюватися за рішенням керівника контролюючого органу навіть без звернення до суду, за умови, що податкові борги не сплачуються упродовж 90 календарних днів та відсутності чи наявності у меншій сумі непогашеного зобов'язання держави про повернення таким платникам податків помилково чи надміру сплачених грошових зобов'язань, чи бюджетного відшкодування ПДВ.

Йдеться про ситуації, коли податкові борги виникли у результаті несплати грошових зобов'язань чи пені, визначених платником податків у податкових деклараціях або уточнюючих розрахунках, які мають подаватися контролюючим органам в установлені Податковим кодексом терміни.

Якщо наявне непогашене зобов'язання держави перед платниками податків у сумі, що менша за суму податкового боргу, то норму застосовують в межах різниці між сумою боргу та сумою зобов'язання держави (п. 95.5 ст. 95 ПК).

"Рішення про стягнення коштів з рахунків / електронних гаманців такого платника податків є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов'язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи (абзац четвертий п. 95.5 ст. 95 ПК)", — йдеться у повідомленні.

На основі судових рішень чи рішень керівників контролюючих органів про стягнення коштів з рахунків, електронних гаманців платників податків в рахунок погашення боргу контролюючі органи мають право ініціювати стягнення коштів з таких рахунків на основі платіжної інструкції на примусове списання/стягнення коштів, переданої представниками контролюючих органів або надісланої рекомендованим листом.

Органи стягнення мають звертатися до суду з позовами про стягнення сум податкових боргів платників податків-фізосіб.

Стягнення податкових боргів за рішеннями судів мають здійснюватися державною виконавчою службою, згідно з пунктом 87.11 ст. 87 Податкового Кодексу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд звільнив у регіонах від сплати податків бізнес, який зазнає збитків через воєнні дії. Очікується, що недоотримані доходи місцевих бюджетів компенсують за рахунок держбюджету.

Також повідомлялося, що в Україні частину фізосіб-підприємців звільнили від необхідності сплати єдиного податку. Це стосується підприємців, мобілізованих у період дії воєнного стану, які належать до першої та другої груп, і в яких немає підлеглих.

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Податкова служба
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