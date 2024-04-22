Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Засновник Monobank назвав суму сплачених податків за 2023 рік arrow

Засновник Monobank назвав суму сплачених податків за 2023 рік

22 квітня 2024 19:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Засновник Monobank назвав суму сплачених податків за 2023 рік
Засновник Monobank Олег Гороховський. Фото: Олег Гороховський/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Засновник Monobank Олег Гороховський назвав суму сплачених податків за 2023 рік. За його словами, загальна сума сплачених податків склала майже пів мільярда гривень. 

Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці в Instagram

Читайте також:

Податки Олега Гороховського за 2023 рік

"Я закінчив підготовку особистої декларації за 2023 рік.
Хизуюся і закликаю так похизуватися інших підприємців. Пишаюся тим, що за 2023 рік сума мого особистого доходу, з якого я сплатив усі податки, склала майже півмільярда гривень. Сума сплачених особистих податків — 46 млн грн", — написав він. 

Також Гороховський оприлюднив сплачену торік суму податків від свого основного активу, постачальника ІТ-рішень для Monobank "Фінтех Бенд":

  • податок на прибуток — 806 млн грн;
  • ПДФО + ЄСВ + В3 — 180 млн грн;
  • ПДВ та інші податки — 46 млн грн.

Загальна сума становила один мільярд гривень. Він закликав українських бізнесменів послідувати його прикладу. 

"Якщо ми всі не почнемо платити податки та грати за правилами, нам не варто розраховувати не те, що на економічне диво, а навіть на збереження суб’єктності та незалежності. Країни, в яких не працюють закони, в яких не заведено сплачувати податки, не мають майбутнього", — резюмував Гороховський. 

гороховський декларація 2023 рік
Скриншот допису Гороховського

Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися, що Укрзалізниця протягом 2021-2024 рр. не сплачувала збір за паркування на Двірцевій площі Львова, внаслідок чого земельні ділянки неподалік від центрального залізничного вокзалу міста перебувають у держвласності.

Водночас перед цим Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення харківських бізнесменів від сплати податків через складну ситуацію у зв'язку з активними бойовими діями у регіоні.

податки
гроші
monobank
Україна
Олег Гороховський
економіка
бізнес

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри