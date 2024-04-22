Засновник Monobank назвав суму сплачених податків за 2023 рік

Засновник Monobank Олег Гороховський. Фото: Олег Гороховський/Facebook

Засновник Monobank Олег Гороховський назвав суму сплачених податків за 2023 рік. За його словами, загальна сума сплачених податків склала майже пів мільярда гривень.

Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Податки Олега Гороховського за 2023 рік

"Я закінчив підготовку особистої декларації за 2023 рік.

Хизуюся і закликаю так похизуватися інших підприємців. Пишаюся тим, що за 2023 рік сума мого особистого доходу, з якого я сплатив усі податки, склала майже півмільярда гривень. Сума сплачених особистих податків — 46 млн грн", — написав він.

Також Гороховський оприлюднив сплачену торік суму податків від свого основного активу, постачальника ІТ-рішень для Monobank "Фінтех Бенд":

податок на прибуток — 806 млн грн;

ПДФО + ЄСВ + В3 — 180 млн грн;

ПДВ та інші податки — 46 млн грн.

Загальна сума становила один мільярд гривень. Він закликав українських бізнесменів послідувати його прикладу.

"Якщо ми всі не почнемо платити податки та грати за правилами, нам не варто розраховувати не те, що на економічне диво, а навіть на збереження суб’єктності та незалежності. Країни, в яких не працюють закони, в яких не заведено сплачувати податки, не мають майбутнього", — резюмував Гороховський.

Скриншот допису Гороховського

Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися, що Укрзалізниця протягом 2021-2024 рр. не сплачувала збір за паркування на Двірцевій площі Львова, внаслідок чого земельні ділянки неподалік від центрального залізничного вокзалу міста перебувають у держвласності.

Водночас перед цим Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення харківських бізнесменів від сплати податків через складну ситуацію у зв'язку з активними бойовими діями у регіоні.