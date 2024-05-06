Тарифы на электричество — поднимут ли цены после новых обстрелов энергосистемы

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине остро стоит вопрос повышения стоимости электроэнергии после новых обстрелов объектов энергосистемы Россией. Ущерб уже превысил один миллиард долларов.

Об этом рассказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян во время эфира общенационального телемарафона.

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Состояние энергосистемы после обстрелов

По словам главы Госэнергонадзора, из-за российских атак объекты украинской энергосистемы сильно повреждены. Ущерб, который по предварительным оценкам превысил 1 миллиард долларов, пока неизвестно, чем покрыть.

"Пока что покрыть эти убытки неизвестно чем. Тарифами и международной помощью они не перекрываются", — сообщил глава Госэнергонадзора.

Он отметил, что было повреждено семь гигаваттов генерирующих мощностей. Ремонтные работы энергообъектов продолжаются, энергетики должны работать круглосуточно для ускорения процесса.

Несмотря на это, на восстановление мощностей может уйти больше времени, чем ожидалось. Причина в длительном сроке изготовления некоторого оборудования — около одного года. Чиновник предостерег, что продолжительность ремонта может выйти за пределы даже следующего отопительного сезона. Такое развитие событий возможно при недостаточном количестве финансового обеспечения.

Когда может вырасти тариф на электричество

Сейчас в Украине действует тариф на электричество на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. По словам главы Госэнергонадзора, цену могут повысить, если так и не найдут достаточное количество ресурсов для восстановления энергосистемы.

Он напомнил, что Национальный банк Украины (НБУ) допустил повышение тарифа на электрическую энергию во время военного положения. По его мнению, медлить с повышением не стоит и целесообразно обновить цены ближайшим летом.

"НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа. Возможно, первый этап целесообразно будет сделать уже летом", — уточнил Слободян.

Также он отметил, что Украина может еще обратиться к зарубежным партнерам для повышения объема международной помощи. В частности, путем использования заблокированных в Европе российских активов.

Как изменились цены на свет за год

Тариф на электричество для населения вырос почти год назад — с 1 июня 2023 года с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Тогда объяснили это необходимостью дополнительного финансирования для ремонтов энергосистемы после российских обстрелов.

Поэтому электроэнергия стала единственной услугой, на которую во время войны существенно повысилась цена. За год услуга подорожала на 69,7%.

На днях правительство продлило действие тарифа на электроэнергию для населения до 31 мая. То есть цена для населения будет составлять 2,64 грн за киловатт.

Что еще стоит знать

Напомним, в НБУ прогнозируют более активный рост цен на электрическую энергию. В целом, регулятор предусматривает поэтапное приведение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на экономически обоснованные уровни за несколько лет.

Также мы писали, что в мае 2024 года граждане, имеющие право на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг, получат ее меньший размер. Это связано со сроками отопительного сезона, завершившегося в середине предыдущего месяца.