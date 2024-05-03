Субсидії в Україні — у травні буде менший розмір допомоги

Українцям скоротять допомогу на оплату послуг ЖКГ — що варто знати
У травні 2024 року громадяни, які мають право на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг, отримають менший її розмір. Це пов'язано з термінами опалювального сезону, який завершився в середині попереднього місяця.
Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ) під час загальнонаціонального телемарафону.
Зменшення розміру допомоги на оплату послуг ЖКГ
Як зазначили фахівці ПФУ, за правилами, житлову субсидію призначають з місяця звернення і до завершення опалювального сезону. Її розмір розраховують, враховуючи тривалість опалювального сезону: з 16 жовтня до 16 квітня. На зиму субсидія вища, аніж на теплий сезон. Саме тому розмір субсидії за квітень, який громадяни отримають у травні, змінився.
"Допомогу на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення (постачання теплоенергії, постачання та розподілу газу/електроенергії для опалення) за квітень розраховують із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів (з 1 по 15 квітня включно) (п. 70 положення про порядок) призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 848", — йдеться у повідомленні.
Йдеться про постанову "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", яка регулює відповідне питання.
Кому призначать субсидію на теплий сезон
Раніше у ПФУ повідомляли, що для більшості споживачів комунальних послуг субсидію на неопалюваний сезон у травні перепризначать автоматично. Це станеться у разі, якщо не відбулося змін у важливих даних:
- про майновий стан;
- склад домогосподарств.
У такому разі не потрібно нікуди додатково звертатися, адже ПФУ на основі наявної інформації перерахує розмір допомогу на оплату ЖКГ на яку родина має право.
"З 1 травня буде проведено масовий перерахунок субсидій. Для більшості одержувачів перепризначення відбудеться автоматично, за умови, якщо не змінилися дані про їх майновий стан чи склад домогосподарства", — наголосили представники ПФУ.
У разі будь-яких змін у домогосподарстві, отримувачі субсидії повинні надавати інформацію про них до органів Фонду протягом 30 днів.
Частина громадян має подати заяву та декларацію про доходи та витрати. Передусім, це треба зробити, якщо:
- заявники/члени домогосподарства орендують житлове приміщення, за яке сплачують комунальні послуги;
- у складі домогосподарства є внутрішні переселенці;
- кількість тих, хто дійсно проживає в житлі, менша, аніж кількість зареєстрованих;
- йдеться про субсидію на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Додатково потрібно звернутися і громадянам, які мають право на виплату, але взимку була призначена допомога у розмірі 0,00 грн.
Навіть якщо людина подала заяву протягом двох місяців від початку неопалюваного сезону, субсидію призначать з початку такого сезону.
Що ще варто знати
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