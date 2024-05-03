Субсидії в Україні — у травні буде менший розмір допомоги

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2024 року громадяни, які мають право на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг, отримають менший її розмір. Це пов'язано з термінами опалювального сезону, який завершився в середині попереднього місяця.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ) під час загальнонаціонального телемарафону.

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Як зазначили фахівці ПФУ, за правилами, житлову субсидію призначають з місяця звернення і до завершення опалювального сезону. Її розмір розраховують, враховуючи тривалість опалювального сезону: з 16 жовтня до 16 квітня. На зиму субсидія вища, аніж на теплий сезон. Саме тому розмір субсидії за квітень, який громадяни отримають у травні, змінився.

"Допомогу на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення (постачання теплоенергії, постачання та розподілу газу/електроенергії для опалення) за квітень розраховують із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів (з 1 по 15 квітня включно) (п. 70 положення про порядок) призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 848", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про постанову "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", яка регулює відповідне питання.

Кому призначать субсидію на теплий сезон

Раніше у ПФУ повідомляли, що для більшості споживачів комунальних послуг субсидію на неопалюваний сезон у травні перепризначать автоматично. Це станеться у разі, якщо не відбулося змін у важливих даних:

про майновий стан;

склад домогосподарств.

У такому разі не потрібно нікуди додатково звертатися, адже ПФУ на основі наявної інформації перерахує розмір допомогу на оплату ЖКГ на яку родина має право.

"З 1 травня буде проведено масовий перерахунок субсидій. Для більшості одержувачів перепризначення відбудеться автоматично, за умови, якщо не змінилися дані про їх майновий стан чи склад домогосподарства", — наголосили представники ПФУ.

У разі будь-яких змін у домогосподарстві, отримувачі субсидії повинні надавати інформацію про них до органів Фонду протягом 30 днів.

Частина громадян має подати заяву та декларацію про доходи та витрати. Передусім, це треба зробити, якщо:

заявники/члени домогосподарства орендують житлове приміщення, за яке сплачують комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішні переселенці;

кількість тих, хто дійсно проживає в житлі, менша, аніж кількість зареєстрованих;

йдеться про субсидію на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Додатково потрібно звернутися і громадянам, які мають право на виплату, але взимку була призначена допомога у розмірі 0,00 грн.

Навіть якщо людина подала заяву протягом двох місяців від початку неопалюваного сезону, субсидію призначать з початку такого сезону.

Що ще варто знати

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