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Ущерб от мошенничества с платежными картами резко вырос — данные Нацбанка

3 апреля 2024 11:17
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ фиксирует существенно рост мошеннических действий с платежными картами
Банковская карта. Фото: vechirniy.kyiv.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине существенно выросло количество незаконных действий с платежными картами с последующим убытком. В 2023 году показатель увеличился на четверть и составил 272 тыс. операций.

Такие данные приводит пресс-центр Национального банка Украины (НБУ).

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По данным НБУ, в прошлом году общая сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками украинцев составила 833 млн грн. Показатель на 73% больше по сравнению с 2022 годом. В среднем сумма увеличилась на 39%, до 3,06 тыс. грн.

При этом количество активных карт в прошлом году выросло на 13%.

Регулятор напомнил, что начиная с прошлого года, информацию об убытках должны подавать не только банковские учреждения, а также операторы почтовой связи и небанковские финучреждения, имеющие право на осуществление эмиссии или эквайринга электронных платежных средств. В то же время доля объема ущерба у таких учреждений за 2023 год равнялась 0,4%, по количеству случаев — 0,2%.

Операции с платежными картами

По данным Нацбанка, сумма операций как безналичных, так и по получению наличных денег с использованием карт, эмитированных украинскими банками и финучреждениями, в прошлом году составила 6,141 трлн грн. Из них в Украине совершено около 90% сделок.

Совокупно в Украине и за рубежом были совершены безналичные операции на 3,98 трлн грн. Доля безналичных операций составила 65%. За довоенный 2021 год показатель был на уровне 61%.

Средняя сумма одной сделки в Украине в прошлом году составляла:

  • торговые сети — 325 гривен (в 2021-м — 238 гривен);
  • переводы с карты на карту — 1,97 тыс. гривен (1,5 тыс. гривен);
  • оплата товаров и услуг онлайн — 490 гривен (395 гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

Также НБУ планирует обновить требования к инкассации ценностей клиентов финучреждений, включая национальную и иностранную в точках продаж или иную активность бизнеса. Регулятор обнародовал проект постановления.

НБУ
банки
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банковские карты
банковские счета

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