Госбюджет переписали — как изменятся расходы

Зеленский согласовал первое увеличение расходов бюджета: куда направят больше денег
В Украине увеличат расходы государственного бюджета на 2023 год. Президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под соответствующим законопроектом.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
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Как увеличили расходы бюджета
Речь идет о проекте закона №8399. Он предусматривает увеличение расходов специального фонда госбюджета в объеме 5,56 млрд гривен. Средства возьмут из:
- грантовой помощи и помощи правительств иностранных государств, международных организаций в объеме 445,6 млн грн;
- дополнительных внешних заимствований объемом 3,84 млрд гривен;
- возврата средств, предоставленных из госбюджета Министерству экономики Украины для предоставления финпомощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на возвратной основе для выплаты пособия по безработице в объеме 1,28 млрд грн.
Также предполагается:
- объединение или передача бюджетных программ Министерства развития общин и территорий и Министерства инфраструктуры путем смены главного распорядителя госсредств на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры;
- передача бюджетной программы "Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии" Министерства финансов Украины — Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;
- объединение и передача бюджетных программ Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автодорог путем смены главного распорядителя госсредств на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.
Куда пойдут деньги
В частности, закон направляет:
- 1,347 млрд грн — на реконструкцию или модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове);
- 1,116 млрд грн — на программу восстановления мостов;
- 1,277 млрд грн — на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки;
- 1,094 млрд грн — на обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе;
- 365,7 млн грн — в Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что с начала 2023 года от приватизации государственных объектов в казну поступило 667 млн грн. В то время как продали имущества более чем на один миллиард гривен.
Напомним, Европейский Союз на следующей неделе перечислит Украине второй транш макрофинансовой помощи из пакета помощи в общей сложности на 18 млрд евро. Ожидается, что будет произведен платеж в 1,5 млрд евро.