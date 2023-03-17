Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Зеленский согласовал первое увеличение расходов бюджета: куда направят больше денег arrow

Зеленский согласовал первое увеличение расходов бюджета: куда направят больше денег

17 марта 2023 15:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Госбюджет переписали — как изменятся расходы
Президент поставил свою подпись под проектом закона №8399
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине увеличат расходы государственного бюджета на 2023 год. Президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под соответствующим законопроектом.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Как увеличили расходы бюджета

Речь идет о проекте закона №8399. Он предусматривает увеличение расходов специального фонда госбюджета в объеме 5,56 млрд гривен. Средства возьмут из:

  • грантовой помощи и помощи правительств иностранных государств, международных организаций в объеме 445,6 млн грн;
  • дополнительных внешних заимствований объемом 3,84 млрд гривен;
  • возврата средств, предоставленных из госбюджета Министерству экономики Украины для предоставления финпомощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на возвратной основе для выплаты пособия по безработице в объеме 1,28 млрд грн.

Также предполагается:

  • объединение или передача бюджетных программ Министерства развития общин и территорий и Министерства инфраструктуры путем смены главного распорядителя госсредств на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры;
  • передача бюджетной программы "Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии" Министерства финансов Украины Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;
  • объединение и передача бюджетных программ Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автодорог путем смены главного распорядителя госсредств на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

Куда пойдут деньги

В частности, закон направляет:

  • 1,347 млрд грн на реконструкцию или модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове);
  • 1,116 млрд грн на программу восстановления мостов;
  • 1,277 млрд грн на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки;
  • 1,094 млрд грн на обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе;
  • 365,7 млн грн — в Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что с начала 2023 года от приватизации государственных объектов в казну поступило 667 млн грн. В то время как продали имущества более чем на один миллиард гривен.

Напомним, Европейский Союз на следующей неделе перечислит Украине второй транш макрофинансовой помощи из пакета помощи в общей сложности на 18 млрд евро. Ожидается, что будет произведен платеж в 1,5 млрд евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

17:05 Представительниц трех знаков зодиака ждет счастливый период: что приготовили звезды

17:04 В Беларуси сформировали спецподразделение, которое будет разыскивать по стране "диверсантов"

17:00 Шмыгаль рассказал, от чего зависит мировая продовольственная безопасность

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

16:53 РФ проиграла энергетическую битву, — глава Еврокомиссии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:51В метро Киева провели тренинг по первой медицинской помощи

16:45 Закарпатец оправдывал оккупантов и призывал к псевдореферендуму: что назначил суд

16:40 Россия просит Казахстан помочь ей обойти западные санкции, — СМИ

Новина з фото

16:35 Пожар в Одесской области привел к гибели человека

16:25 Один из парков Одессы сменил свое название

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з відео

16:23 Перед Крымским мостом образовались километровые пробки: оккупанты проверяют автомобили

Новина з відео

15:23 Шокирующие кадры: на депутата городского совета набросились в волонтерском центре Одессы

Новина з відео

13:00 Украина успешно освободила своих сограждан из зоны конфликта в Сирии, — разведка

Новина з відео

12:11 Победительница шоу "От пацанки до панянки" обозвала украинцев из-за государственного языка: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:44 В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом

Новина з відео

10:38 Группа Quest Pistols перезаписала свой хит на украинском и превратилась в 3D героев в видео

Новина з відео

08:54 В Ливии нашли пропавший накануне уран: детали

Новина з відео

08:54 На Донбассе украинские пехотинцы уничтожили российский танк из "Джавелина": впечатляющие кадры

Новина з відео

08:36 Схватки с полицией и горящие автомобили: во Франции продолжаются массовые протесты

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

Актуальное по теме

None 17 Март 16:41

Представительниц трех знаков зодиака ждет счастливый период: что приготовили звезды

None 17 Март 17:05

В Беларуси сформировали спецподразделение, которое будет разыскивать по стране "диверсантов"

None 17 Март 17:04

Шмыгаль рассказал, от чего зависит мировая продовольственная безопасность

None 17 Март 15:43

История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB