Госбюджет переписали — как изменятся расходы

Президент поставил свою подпись под проектом закона №8399

В Украине увеличат расходы государственного бюджета на 2023 год. Президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под соответствующим законопроектом.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Как увеличили расходы бюджета

Речь идет о проекте закона №8399. Он предусматривает увеличение расходов специального фонда госбюджета в объеме 5,56 млрд гривен. Средства возьмут из:

грантовой помощи и помощи правительств иностранных государств, международных организаций в объеме 445,6 млн грн;

дополнительных внешних заимствований объемом 3,84 млрд гривен;

возврата средств, предоставленных из госбюджета Министерству экономики Украины для предоставления финпомощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на возвратной основе для выплаты пособия по безработице в объеме 1,28 млрд грн.

Также предполагается:

объединение или передача бюджетных программ Министерства развития общин и территорий и Министерства инфраструктуры путем смены главного распорядителя госсредств на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры;

передача бюджетной программы "Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии" Министерства финансов Украины — Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;

Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины; объединение и передача бюджетных программ Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автодорог путем смены главного распорядителя госсредств на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

Куда пойдут деньги

В частности, закон направляет:

1,347 млрд грн — на реконструкцию или модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове);

на реконструкцию или модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове); 1,116 млрд грн — на программу восстановления мостов;

на программу восстановления мостов; 1,277 млрд грн — на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки;

на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки; 1,094 млрд грн — на обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе;

на обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе; 365,7 млн грн — в Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что с начала 2023 года от приватизации государственных объектов в казну поступило 667 млн грн. В то время как продали имущества более чем на один миллиард гривен.

Напомним, Европейский Союз на следующей неделе перечислит Украине второй транш макрофинансовой помощи из пакета помощи в общей сложности на 18 млрд евро. Ожидается, что будет произведен платеж в 1,5 млрд евро.