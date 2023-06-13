"Зерновой коридор": уровень экспорта вырос на 65%

Инспекция судов с зерном в Босфоре. Фото: tcsavunma/twitter

В течение недели с 5 по 11 июня "зерновой коридор" Одесской области отметился значительным ростом объема экспорта агропромышленной продукции через морские порты. За этот период было отправлено 651 тысячу тонн товаров, что на 65% больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

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Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 13 единиц, что на 6 единиц чем больше предыдущей недели. Впрочем, эти суда еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидают ее.

Основными видами экспортируемой продукции во время 45-й недели работы "зернового коридора" были:

кукуруза (54%);

пшеница (38%);

подсолнечное масло (7%).

Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

"Следует учесть, что такие недельные показатели отгрузок остаются ниже средних за историю работы "зернового коридора". Кроме того, за прошедшую неделю инспекцию на вход прошло всего 7 судов, что является критически низким показателем", — говорится в сообщении.

Напомним, Российская Федерация фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение. Таким образом россияне пытаются добиться возобновления экспорта аммиака через порт Одессы.

Отметим, заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что ситуация с Каховской ГЭС не нарушит функционирование зернового коридора.