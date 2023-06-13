Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow "Зерновой коридор": уровень экспорта вырос на 65% arrow

"Зерновой коридор": уровень экспорта вырос на 65%

13 июня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновой коридор": уровень экспорта вырос на 65%
Инспекция судов с зерном в Босфоре. Фото: tcsavunma/twitter
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В течение недели с 5 по 11 июня "зерновой коридор" Одесской области отметился значительным ростом объема экспорта агропромышленной продукции через морские порты. За этот период было отправлено 651 тысячу тонн товаров, что на 65% больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

Читайте также:

Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 13 единиц, что на 6 единиц чем больше предыдущей недели. Впрочем, эти суда еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидают ее.

Основными видами экспортируемой продукции во время 45-й недели работы "зернового коридора" были:

  • кукуруза (54%);
  • пшеница (38%);
  • подсолнечное масло (7%).
Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

"Следует учесть, что такие недельные показатели отгрузок остаются ниже средних за историю работы "зернового коридора". Кроме того, за прошедшую неделю инспекцию на вход прошло всего 7 судов, что является критически низким показателем", — говорится в сообщении.

Напомним, Российская Федерация фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение. Таким образом россияне пытаются добиться возобновления экспорта аммиака через порт Одессы.

Отметим, заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что ситуация с Каховской ГЭС не нарушит функционирование зернового коридора.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас