"Зерновой коридор": уровень экспорта вырос на 65%
В течение недели с 5 по 11 июня "зерновой коридор" Одесской области отметился значительным ростом объема экспорта агропромышленной продукции через морские порты. За этот период было отправлено 651 тысячу тонн товаров, что на 65% больше, чем на предыдущей неделе.
Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.
Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 13 единиц, что на 6 единиц чем больше предыдущей недели. Впрочем, эти суда еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидают ее.
Основными видами экспортируемой продукции во время 45-й недели работы "зернового коридора" были:
- кукуруза (54%);
- пшеница (38%);
- подсолнечное масло (7%).
"Следует учесть, что такие недельные показатели отгрузок остаются ниже средних за историю работы "зернового коридора". Кроме того, за прошедшую неделю инспекцию на вход прошло всего 7 судов, что является критически низким показателем", — говорится в сообщении.
Напомним, Российская Федерация фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение. Таким образом россияне пытаются добиться возобновления экспорта аммиака через порт Одессы.
Отметим, заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что ситуация с Каховской ГЭС не нарушит функционирование зернового коридора.