"Зерновий коридор": рівень експорту зріс на 65%

Інспекція суден із зерном в Босфорі. Фото: tcsavunma / twitter

Протягом тижня, з 5 по 11 червня, "зерновий коридор" Одеської області відзначився значним зростанням обсягу експорту агропромислової продукції через морські порти. За цей період було відправлено 651 тисячу тонн товарів, що на 65% більше, ніж за попередній тиждень.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

Читайте також:

Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 13 одиниць, що на 6 одиниць ніж більше за попередній тиждень. Втім, ці судна ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її.

Основними видами експортованої продукції під час 45-го тижня роботи "зернового коридору" були:

кукурудза (54%);

пшениця (38%);

олія соняшникова (7%).

Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

"Варто врахувати, що такі тижневі показники відвантажень залишаються нижчими за середні за історію роботи "зернового коридору". Окрім того, за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 7 суден, що є критично низьким показником", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація фактично гальмує експорт зерна з України попри чинну зернову угоду. Таким чином росіяни намагаються домогтися відновлення експорту аміаку через порт Одеси.

Зазначимо, заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що ситуація з Каховською ГЕС не порушить функціонування зернового коридору.