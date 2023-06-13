Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow "Зерновий коридор": рівень експорту зріс на 65% arrow

"Зерновий коридор": рівень експорту зріс на 65%

13 червня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновий коридор": рівень експорту зріс на 65%
Інспекція суден із зерном в Босфорі. Фото: tcsavunma / twitter
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом тижня, з 5 по 11 червня, "зерновий коридор" Одеської області відзначився значним зростанням обсягу експорту агропромислової продукції через морські порти. За цей період було відправлено 651 тисячу тонн товарів, що на 65% більше, ніж за попередній тиждень.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

Читайте також:

Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 13 одиниць, що на 6 одиниць ніж більше за попередній тиждень. Втім, ці судна ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. 

Основними видами експортованої продукції під час 45-го тижня роботи "зернового коридору" були: 

  • кукурудза (54%);
  • пшениця (38%);
  • олія соняшникова (7%).
Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

"Варто врахувати, що такі тижневі показники відвантажень залишаються нижчими за середні за історію роботи "зернового коридору". Окрім того, за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 7 суден, що є критично низьким показником", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація фактично гальмує експорт зерна з України попри чинну зернову угоду. Таким чином росіяни намагаються домогтися відновлення експорту аміаку через порт Одеси.

Зазначимо, заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що ситуація з Каховською ГЕС не порушить функціонування зернового коридору.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB