Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Жилищные льготы участникам войны — какие условия и где оформить arrow

Жилищные льготы участникам войны — какие условия и где оформить

4 января 2024 07:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы для ветеранов в 2024 году — какие условия и где оформить
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые категории граждан имеют право на льготу в 50-100% на оплату коммунальных услуг. В частности, речь идет о скидке, предусмотренной участникам войны и боевых действий, а также лицам с инвалидностью в результате войны.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Условия предоставления жилищных льгот

Как отмечается, скидка на стоимость жилищно-коммунальных услуг может быть разной и зависит от социального статуса льготника. Можно рассчитывать на 50, 75 или 100% норм потребления.

На льготу по оплате ЖКХ могут претендовать:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц.

По правилам, льгота предоставляется независимо от доходов заявителя, однако при условии, что среднемесячный общий доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не выше дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4 090 грн).

Как подать заявление на жилищные льготы

Граждане могут подавать заявления на назначение льгот:

  • в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
  • ЦНАП;
  • уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады;
  • дистанционно на портале е-услуг Пенсионного фонда.

Сейчас есть два варианта оформления жилищной льготы на услуги ЖКХ — это можно сделать лично или на основании доверенности через уполномоченных лиц (могут быть члены семьи льготника или другие лица).

Чтобы оформить скидку, нужно подать:

  • заявление об оформлении льготы;
  • оригинал и копию льготного удостоверения;
  • оригинал и копию паспорта или ID-карты;
  • оригинал и копию идентификационного кода;
  • оригинал и копию документов, подтверждающих место регистрации или фактического проживания;
  • квитанции об уплате коммунальных счетов.

Для членов семьи льготник должен предоставить оригинал и копии документов, где подтверждаются семейные отношения:

  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документы, где подтверждается проживание совместно с заявителем.

Что еще стоит знать

Напомним, государство гарантирует предоставление помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто не имеет достаточного дохода. Некоторые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны и уехать за пределы страны, поэтому эксперты сферы социальной защиты рассказали, как выезд за границу повлияет на помощь.

Также мы писали, что в 2024 году государство продолжает оказывать помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме