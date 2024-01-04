Льготы для ветеранов в 2024 году — какие условия и где оформить

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые категории граждан имеют право на льготу в 50-100% на оплату коммунальных услуг. В частности, речь идет о скидке, предусмотренной участникам войны и боевых действий, а также лицам с инвалидностью в результате войны.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Условия предоставления жилищных льгот

Как отмечается, скидка на стоимость жилищно-коммунальных услуг может быть разной и зависит от социального статуса льготника. Можно рассчитывать на 50, 75 или 100% норм потребления.

На льготу по оплате ЖКХ могут претендовать:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц.

По правилам, льгота предоставляется независимо от доходов заявителя, однако при условии, что среднемесячный общий доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не выше дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4 090 грн).

Как подать заявление на жилищные льготы

Граждане могут подавать заявления на назначение льгот:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

ЦНАП;

уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады;

дистанционно на портале е-услуг Пенсионного фонда.

Сейчас есть два варианта оформления жилищной льготы на услуги ЖКХ — это можно сделать лично или на основании доверенности через уполномоченных лиц (могут быть члены семьи льготника или другие лица).

Чтобы оформить скидку, нужно подать:

заявление об оформлении льготы;

оригинал и копию льготного удостоверения;

оригинал и копию паспорта или ID-карты;

оригинал и копию идентификационного кода;

оригинал и копию документов, подтверждающих место регистрации или фактического проживания;

квитанции об уплате коммунальных счетов.

Для членов семьи льготник должен предоставить оригинал и копии документов, где подтверждаются семейные отношения:

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении детей;

документы, где подтверждается проживание совместно с заявителем.

Что еще стоит знать

Напомним, государство гарантирует предоставление помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто не имеет достаточного дохода. Некоторые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны и уехать за пределы страны, поэтому эксперты сферы социальной защиты рассказали, как выезд за границу повлияет на помощь.

Также мы писали, что в 2024 году государство продолжает оказывать помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.