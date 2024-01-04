Пільги для ветеранів у 2024 році — які умови і де оформити

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі категорії громадян мають право на пільгу у 50-100% на оплату комунальних послуг. Зокрема, йдеться про знижку, передбачену учасникам війни та бойових дій, а також особам з інвалідністю внаслідок війни.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Умови надання житлових пільг

Як зазначається, знижка на вартість житлово-комунальних послуг може бути різною і залежить від соціального статусу пільговика. Можна розраховувати на 50, 75 або 100% від норм споживання.

На пільгу з оплати ЖКГ можуть претендувати:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць.

За правилами, пільга надається незалежно від доходів заявника, однак за умови, що середньомісячний загальний дохід родини в розрахунку на одну особу за попередні пів року не вищий за дохід, що дає право на податкову соціальну пільгу (4 090 грн).

Як подати заяву на житлові пільги

Громадяни можуть подавати заяви на призначення пільг:

у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду;

ЦНАП;

уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади.

дистанційно на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

Зараз є два варіанти оформлення житлової пільги на послуги ЖКГ — це можна зробити особисто чи на підставі довіреності через уповноважених осіб (можуть бути члени родини пільговика чи інші особи).

Щоб оформити знижку, потрібно подати:

заяву про оформлення пільги;

оригінал та копію пільгового посвідчення;

оригінал та копію паспорта чи ID-картки;

оригінал та копію ідентифікаційного коду;

оригінал та копію документів, де підтверджується місце реєстрації чи фактичного проживання;

квитанції про сплату комунальних рахунків.

Для членів родини, пільговик має надати оригінал та копії документів, де підтверджуються родинні відносини:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дітей;

документи, де підтверджується проживання спільно із заявником.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава гарантує надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг тим, хто немає достатньо доходу. Дехто був змушений залишити свою оселю через війну та виїхати за межі країни, тому експерти сфери соціального захисту розповіли, як виїзд за кордон вплине на допомогу.

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