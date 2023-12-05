Как магазины уменьшают налоги с помощью электронных книг

Магазин бытовой техники. Фото: Forbes.ua

Отдельные магазины бытовой техники и электроники в Украине начали добавлять в фискальные чеки по продаже своих товаров суммы стоимости электронных книг, якобы проданных покупателям в рамках различных акций. Таким образом магазины могут уклоняться от уплаты налогов.

Об этом говорится в материале "Экономической правды".

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Как отмечает журналист ЭП, за последние несколько недель некоторые крупные торговые сети, продающие бытовую технику и электронику, открыли для себя новое направление: электронные аудиокниги. В соцсетях участились сообщения о том, как украинцы, часто неожиданно для себя самих, узнают, что вместе с пылесосом или телевизором приобрели еще и комплект таких книг.

К примеру, магазин продает клиенту аудиокниг на 2 тыс грн. На столько же он сокращает стоимость приобретенного пылесоса. Общая сумма в чеке соответствует стоимости пылесоса на витрине, поэтому клиенту ничего доплачивать не приходится. Однако с точки зрения налогов эта операция привела к уменьшению суммы НДС, которую магазин заплатит в бюджет.

Дело в том, отмечается в публикации, что украинские книги и аудиокниги, озвученные на украинском языке, освобождены от НДС. Поэтому заменяя часть стоимости пылесоса на стоимость аудиокниг магазин получает те же деньги, но обязательство по уплате НДС уменьшает.

Автор публикации утверждает, что на добавление в чек аудиокниг жалуются клиенты по меньшей мере двух сетей магазинов по продаже бытовой техники — "Фокстрот" и "COMFY". Продает аудиокниги вместе с акционными товарами и сеть "Алло". Некоторые покупатели жалуются, что магазин не предупредил их об акции, и о покупке книг они узнали уже дома.

По данным собеседников ЭП в Налоговой, только "Фокстрот" за 15 дней ноября якобы продал клиентам более 9 тыс. комплектов аудиокниг. Это якобы позволило сети получить 3% этого рынка. За месяц до этого "Фокстрот" не продавал эти товары. В целом сеть якобы продала аудиокниги на 16,5 млн грн. Это означает, что компания могла уменьшить свои налоговые обязательства по НДС на 2,75 млн грн, предполагает автор публикации.

Что еще важно знать о налогах

Напомним, налоговые проверки бизнеса, которые планировалось частично возобновить с 1 декабря, пока не стартовали. Об этом напомнил народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Народный депутат сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал соответствующий закон (законопроект #10016д).

Указанный закон предусматривает отмену моратория на проведение налоговых проверок бизнеса, введенного вскоре после начала полномасштабной войны.

Речь идет о возобновлении проверок только трех категорий налогоплательщиков — осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции; в сфере игорного бизнеса; предоставления финансовых и платежных услуг.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев очертил несколько векторов будущих налоговых изменений. Он заявил, что широко анонсированная Офисом Президента так называемая реформа "10-10-10" вряд ли будет реализована.

В то же время Украина будет системно приводить свое налоговое законодательство в полное соответствие с законодательством Европейского Союза. Это касается всех главных налогов.

По его словам, уже происходит перезагрузка Государственной налоговой службы.

Также он заверил, что проект закона о перезагрузке Налоговой будет рассмотрен и принят в парламенте.