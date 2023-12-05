Як магазини зменшують податки за допомогою електронних книг

Магазин побутової техніки та електроніки. Фото: Forbes.ua

Окремі магазини побутової техніки та електроніки в Україні почали додавати в фіскальні чеки з продажу своїх товарів суми вартості електронних книг, буцімто проданих покупцям в рамках різноманітних акцій. Таким чином магазини можуть ухилятися від сплати податків.

Про це йдеться в матеріалі "Економічної правди".

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Як виглядає можлива схема ухиляння від податків

Як зазначає журналіст ЕП, протягом останніх кількох тижнів деякі великі торгові мережі, що продають побутову техніку та електроніку, відкрили для себе новий напрямок: електронні аудіокниги. У соцмережах почастішали повідомлення про те, як українці, часто навіть несподівано для себе, дізнаються, що разом з пилосмоком або телевізором придбали ще й комплект таких книжок.

Наприклад, магазин продає клієнту аудіокниг на 2 тис грн. На стільки ж він зменшує вартість придбаного пилососа. Загальна сума в чеку відповідає вартості пилососа на вітрині, тому клієнту нічого доплачувати не доводиться. Однак з точки зору податків ця операція призвела до зменшення суми ПДВ, яку магазин заплатить у бюджет.

Річ у тім, зазначається в публікації, що українські книжки та аудіокниги, озвучені українською мовою, звільнені від сплати ПДВ. Тож заміняючи частину вартості пилососа на аудіокнижки магазин отримує ті ж гроші, але зобов’язання із сплати ПДВ зменшує.

Автор публікації стверджує, що на додавання в чек аудіокнижок скаржаться клієнти щонайменше двох мереж магазинів з продажу побутової техніки — "Фокстрот" та "COMFY". Продає аудіокнижки разом з акційними товарами й мережа "Алло". Деякі покупці скаржаться, що магазин не попередив їх про акцію, тож про купівлю книжок вони дізналися вдома.

За даними співрозмовників ЕП в Податковій, лише "Фокстрот" за 15 днів листопада буцімто продав клієнтам понад 9 тис комплектів аудіокниг. Це начебто дозволило мережі здобути 3% цього ринку. За місяць до цього "Фокстрот" не продавав ці товари. Загалом мережа нібито продала аудіокнижок на 16,5 млн грн. Це означає, що компанія могла зменшити свої податкові зобов’язання з ПДВ на 2,75 млн грн, припускає автор публікації.

Що ще важливо знати про податки

Нагадаємо, податкові перевірки бізнесу, які мали бути частково відновлені з 1 грудня, поки що не стартували. Про це нагадав народний депутат, заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Народний депутат повідомив, що Президент України Володимир Зеленський досі не підписав відповідний закон (законопроєкт #10016д).

Зазначений закон передбачає скасування мораторію на проведення податкових перевірок бізнесу, запровадженого невдовзі після початку повномасштабної війни.

Мова йде про поновлення перевірок лише трьох категорій платників податків — тих, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції; у сфері грального бізнесу; надання фінансових і платіжних послуг.

Своєю чергою, голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив декілька векторів майбутніх податкових змін. Він заявив, що широко анонсована Офісом Президента так звана реформа "10-10-10" навряд чи буде реалізована.

Натомість Україна системно приводитиме своє податкове законодавство у повну відповідність до законодавства Європейського Союзу. Це стосується всіх основних податків.

За його словами, наразі вже відбувається перезавантаження Державної податкової служби.

Також він запевнив, що проєкт закону про перезавантаження Податкової буде розглянутий і ухвалений в парламенті.

