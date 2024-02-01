Помощь на зиму в 16 тыс. грн — будут ли предоставлять субсидии в феврале

Гривневые купюры. Фото: РБК-Украина

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщают, что украинцы, которым назначена субсидия, могут получить дополнительную денежную помощь на твердое печное бытовое топливо. Такая поддержка доступна до конца отопительного сезона 2023-2024 годов.

Об этом рассказали представители ПФУ.

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Дополнительная помощь на отопительный сезон

Как отмечают в фонде, экспериментальный проект по предоставлению дополнительной помощи украинцам на покупку твердого печного бытового топлива реализуют в течение текущего сезона — с 1 октября 2023 по 30 апреля 2024-го.

"То есть, если вашей семье уже назначена жилищная субсидия на приобретение твердого печного топлива и вы предоставили согласие на передачу и обработку своих персональных данных, вам может быть предоставлена дополнительная поддержка на приобретение твердого печного бытового топлива", — говорится в сообщении.

Важно, что дополнительную поддержку получателям льгот и жилищных субсидий на покупку твердого печного бытового топлива могут оказывать только один раз в течение срока действия проекта.

Размер субсидии и льготы на дрова

Согласно принятому решению правительства, максимальный размер вырос с 7 тыс. до 16,2 тыс. грн в год на домохозяйство в год. Нормативы отопления на зимний сезон 2023-2024 выросли в четыре раза — для льгот:

на уголь — 1,87 тонны;

на дрова — 6,22 тонны.

для субсидий:

на уголь — 2,23 тонны;

на дрова — 7,41 тонны.

Размеры субсидии и льгот рассчитывают индивидуально для каждой семьи в зависимости от совокупного дохода.

Как оформить субсидию и льготы

Если семьи ранее назначили льготу на ЖКУ или субсидию на покупку печного топлива, то новая помощь будет пересчитана автоматически, однако получателям потребуется согласие Пенсионного фонда на передачу данных международным партнерам. Его можно получить следующим образом:

смс-сообщение, поступившее на телефон;

через е-кабинет Пенсионного фонда;

при личном обращении в орган ПФУ.

В случае, если льгота или субсидия не была назначена, необходимо подать заявление в фонд в общем порядке.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане в рамках государственного проекта могут подавать заявления на получение субсидии на покупку твердого топлива. Мы писали об особенностях такой выплаты.

Также мы сообщали, что ранее энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.