Субсидії на опалення — коли почнуть надходити виплати

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У грудні громадяни в рамках державного проєкту можуть подавати заяви на отримання субсидії на купівлю твердого палива. Зимову грошову допомогу почнуть виплачувати за кілька днів.

Про це інформує "Юридичний порадник для ВПО".

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За словами юристів, українці, які подали заявки до 1 грудня 2023 року на грошову допомогу на придбання твердого палива, вже почнуть отримувати її 20 грудня. Якщо ж не встигли зробити до початку зими, то кошти нарахують пізніше.

За планами, уряд має намір покрити різницю між реальною мінімальною потребою у твердому паливі (дровах та вугіллі) та її вартістю та мінімальною потребою, затвердженою українським законодавством.

"Особи, які не встигли надати згоду або ж звернуться за призначенням субсидії/пільги після 1 грудня 2023 р., також отримають таку додаткову підтримку, однак в більш пізні терміни", — зазначають юристи.

Хто має право на виплати

За правилами, обставини здійснення нарахування допомоги наступні:

громадяни України, іноземці (особи без громадянства, які законно перебувають в Україні);

особи, які згідно із законодавством мають право на пільги та члени родин.

Також претенденти мають виконати низку вимог:

звернутися у ПФУ за субсидіями та пільгами на придбання твердого палива у 2023-2024 роках;

отримати право на виплати субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива (дров чи кам'яного вугілля), відповідних виплат цього року;

проживати у приватних будинках;

не отримувати комунальні послуги з теплопостачання;

не використовувати газ чи електроенергію для індивідуального опалення.

Одержувачам виплати з боку фонду треба чекати на повідомлення щодо необхідності надати згоду на обробку їх персональних даних в межах проєкту.

Розмір допомоги на тверде паливо

Згідно з рішенням уряду, на зимовий сезон 2023−2024 нормативи опалення підвищено учетверо та будуть такі:

на вугілля — 2,23 тонни;

на дрова — 7,41 тонни.

Сума допомоги розраховується в індивідуальному порядку для кожної сім'ї залежно від доходів. Цього року для визначення розміру субсидії на побутове паливо немає потреби звертатися спеціально в ПФУ: якщо вже призначено субсидію на купівлю палива, нову допомогу перерахують автоматично.

Загалом громадяни можуть отримати близько 16 тис. грн компенсації. Кошти надійдуть через платіжну систему "WESTERN UNION".

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто може звертатися за призначенням субсидії на оплату комунальних послуг в неопалювальний період 2023-2024. Таке право мають кілька категорій громадян.

Також ми писали, що в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.