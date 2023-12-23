Зимняя субсидия — быстрый способ проверить статус и назначение выплат

Деньги в руках. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Субсидия для граждан Украины предоставляется на два периода: отопительный и неотапливаемый и различается в зависимости от сезона, на который назначены выплаты.

О том, как быстро узнать о назначении и статусе выплат, рассказали в Znaj.ua.

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Как узнать о назначении субсидии оффлайн

Получить информацию о назначении субсидии можна такими способами: онлайн и офлайн, в зависимости от вашего выбора и удобств.

Оффлайн методы получения информации о назначении субсидии включают:

Личный визит в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.

Звонок на "горячие" телефонные линии в вашем районе или по многоканальному номеру "горячей" линии Главного управления Пенсионного фонда в вашей области (номера можно найти на странице Управления или на сайте ведомства).

Как узнать о назначении субсидии онлайн

Онлайн методы получения информации о назначении субсидии предусматривают использование квалифицированной электронной подписи или идентификацию через Действие. Подпись или ID. GOV.UA. Шаги для получения информации онлайн:

Зайдите на веб-портал Пенсионного фонда. Авторизуйтесь, используя одну из указанных выше подписей. Войдите в личный кабинет и выберите раздел "Мои сообщения" в левом меню. В открывшемся окне выберите раздел «Индивидуальные сообщения». Здесь будут указаны решения о назначении субсидии на отопительный период, а также размер начисленной выплаты.

Напомним, что в следующем году государство продолжит оказывать помощь украинцам в оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, ожидается подведение итогов экспериментального проекта по предоставлению субсидий , стартовавшего в этом году.