Зимняя субсидия — быстрый способ проверить статус и назначение выплат
Субсидия для граждан Украины предоставляется на два периода: отопительный и неотапливаемый и различается в зависимости от сезона, на который назначены выплаты.
О том, как быстро узнать о назначении и статусе выплат, рассказали в Znaj.ua.
Как узнать о назначении субсидии оффлайн
Получить информацию о назначении субсидии можна такими способами: онлайн и офлайн, в зависимости от вашего выбора и удобств.
Оффлайн методы получения информации о назначении субсидии включают:
- Личный визит в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.
- Звонок на "горячие" телефонные линии в вашем районе или по многоканальному номеру "горячей" линии Главного управления Пенсионного фонда в вашей области (номера можно найти на странице Управления или на сайте ведомства).
Как узнать о назначении субсидии онлайн
Онлайн методы получения информации о назначении субсидии предусматривают использование квалифицированной электронной подписи или идентификацию через Действие. Подпись или ID. GOV.UA. Шаги для получения информации онлайн:
- Зайдите на веб-портал Пенсионного фонда.
- Авторизуйтесь, используя одну из указанных выше подписей.
- Войдите в личный кабинет и выберите раздел "Мои сообщения" в левом меню.
- В открывшемся окне выберите раздел «Индивидуальные сообщения».
- Здесь будут указаны решения о назначении субсидии на отопительный период, а также размер начисленной выплаты.
Напомним, что в следующем году государство продолжит оказывать помощь украинцам в оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, ожидается подведение итогов экспериментального проекта по предоставлению субсидий , стартовавшего в этом году.
Читайте Новини.LIVE!