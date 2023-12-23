Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Зимняя субсидия — быстрый способ проверить статус и назначение выплат arrow

Зимняя субсидия — быстрый способ проверить статус и назначение выплат

23 декабря 2023 07:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Зимняя субсидия — быстрый способ проверить статус и назначение выплат
Деньги в руках. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Субсидия для граждан Украины предоставляется на два периода: отопительный и неотапливаемый и различается в зависимости от сезона, на который назначены выплаты.

О том, как быстро узнать о назначении и статусе выплат, рассказали в Znaj.ua.

Читайте также:

Как узнать о назначении субсидии оффлайн

Получить информацию о назначении субсидии можна такими способами: онлайн и офлайн, в зависимости от вашего выбора и удобств.

Оффлайн методы получения информации о назначении субсидии включают:

  • Личный визит в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.
  • Звонок на "горячие" телефонные линии в вашем районе или по многоканальному номеру "горячей" линии Главного управления Пенсионного фонда в вашей области (номера можно найти на странице Управления или на сайте ведомства).

Как узнать о назначении субсидии онлайн

Онлайн методы получения информации о назначении субсидии предусматривают использование квалифицированной электронной подписи или идентификацию через Действие. Подпись или ID. GOV.UA. Шаги для получения информации онлайн:

  1. Зайдите на веб-портал Пенсионного фонда.
  2. Авторизуйтесь, используя одну из указанных выше подписей.
  3. Войдите в личный кабинет и выберите раздел "Мои сообщения" в левом меню.
  4. В открывшемся окне выберите раздел «Индивидуальные сообщения».
  5. Здесь будут указаны решения о назначении субсидии на отопительный период, а также размер начисленной выплаты.

Напомним, что в следующем году государство продолжит оказывать помощь украинцам в оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, ожидается подведение итогов экспериментального проекта по предоставлению субсидий , стартовавшего в этом году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

Актуальное по теме