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Зимова субсидія — швидкий спосіб перевірити статус та призначення виплат

23 грудня 2023 07:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Зимова субсидія — швидкий спосіб перевірити статус та призначення виплат
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Субсидія для громадян України надається на два періоди: опалювальний та неопалювальний, і різниться в залежності від сезону, на який призначені виплати.

Про те, як швидко дізнатися про призначення та статус виплат, розповіли у Znaj.ua.

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Як дізнатися про призначення субсидії офлайн

Щодо отримання інформації щодо призначення субсидії, існують кілька доступних шляхів: онлайн та офлайн, в залежності від вашого вибору та зручностей.

Офлайн методи отримання інформації про призначення субсидії включають:

  • Особистий візит до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання.
  • Дзвінок на "гарячі" телефонні лінії у вашому районі або за багатоканальним номером "гарячої" лінії Головного управління Пенсійного фонду в вашій області (номери можна знайти на сторінці Управління або на сайті відомства).

Як дізнатися про призначення субсидії онлайн

Онлайн методи отримання інформації про призначення субсидії передбачають використання кваліфікованого електронного підпису або ідентифікацію через Дія.Підпис або ID.GOV.UA. Кроки для отримання інформації онлайн:

  1. Зайдіть на веб-портал Пенсійного фонду.
  2. Авторизуйтеся, використовуючи один із зазначених вище підписів.
  3. Увійдіть до особистого кабінету та оберіть розділ "Мої повідомлення" у лівому меню.
  4. У відкритому вікні оберіть розділ "Індивідуальні повідомлення".
  5. Тут буде вказано рішення щодо призначення субсидії на опалювальний період, а також розмір нарахованої виплати.

Нагадаємо, що наступного року держава продовжить надавати допомогу українцям з оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, очікується підбиття підсумків експериментального проєкту з надання субсидій, який стартував цьогоріч.

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