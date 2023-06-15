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Изменения для бизнеса с 1 августа: на некоторые проверки сохранят мораторий

15 июня 2023 11:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес с 1 августа заработает по-новому — какие проверки останутся под запретом
Финансовые расчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В проект закона №8401, который предусматривает возврат довоенной системы налогообложения и ждет второго чтения в парламенте, внесут ряд поправок. Изменения не коснутся некоторых предпринимателей.

Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

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Что предлагают изменить в законопроекте

Как отметил глава профильного парламентского комитета, поправки к проекту закона предлагают:

  • перенести вступление в силу закона №8401 на 1 августа текущего года;
  • разработать для налогоплательщиков переходные нормы при отмене льгот, в частности, перехода по уплате 2% единого налога (ЕН);
  • продлить мораторий на ряд видов проверок. Они касаются большинства проверок первой и второй групп плательщиков единого налога. Ограничить основания для внесения налогоплательщиков в список тех, кого ждут плановые проверки;
  • не принимать во внимание "техническую задолженность" за период с апреля 2022 года по июль 2023-го при определении возможности плательщиков единого налога оставаться на упрощенной системе;
  • сохранить право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для плательщиков первой и второй группы с налоговым адресом на территориях "горячих точек", а также на ныне оккупированных;
  • не применять штрафы и пеню за несвоевременное погашение налоговой задолженности в случаях, когда она была самостоятельно откорректирована налогоплательщиком до нулевых уровней;
  • освободить от штрафов за нарушения в сфере РРО, кроме торговли подакцизными налогами, с территорий из списка, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные Россией, согласно приказу Минреинтеграции от 22.12.2022 № 309;
  • освободить ФЛП от нарушений (в частности, за неиспользование РРО), совершенных во время войны до 1 августа текущего года.

Стоит отметить, что документ о возврате проверок и отмене налоговых льгот должен был заработать с 1 июля, однако его принятие перенесли. К законопроекту №8401 было предложено 1,9 тыс. правок.

Напомним, первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк объяснил причины отсрочки принятия парламентом решения о возврате довоенного уровня налогов для бизнеса.

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