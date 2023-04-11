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Снижение "ажиотажных" цен после Пасхи: эксперты прогнозируют, что вскоре подешевеет

11 апреля 2023 08:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Снижение цен после Пасхи – эксперты прогнозируют, что вскоре подешевеет
Эксперты считают, что рост цен был в основном необоснованным / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине перед Пасхальными праздниками традиционно выросли цены на ряд продуктов. Однако эксперты называют их в основном необоснованными, поэтому после снижения ажиотажного спроса цены пойдут на убыль.

О том, что будет с ценами, рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук.

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"Цены перед Пасхой растут каждый год, но больше всего отметки изменились в течение последнего 2022 годацены выросли на 34%. Главный факторвойна и оккупация части территории", — рассказал он.

Также росту цен способствовали проблемы, с которыми сталкивались товаропроизводители из-за перебоев в электроснабжении.

По словам Марчука, традиционно перед праздниками растет спрос на некоторые категории товаров, что тоже толкает цены вверх. Повышение спроса наблюдалось еще на прошлой неделе и продлится до Пасхи — пика закупок украинцами продуктов к праздникам.

Какие продукты подешевеют

При этом вскоре ожидается снижение стоимости некоторых продуктов, например, яиц и овощей.

"Ажиотажного спроса на яйца не будет, мы переходим в теплое время года, количество производства будет увеличиваться не только в промышленных масштабах, но и в домашних хозяйствах. Определенные категории овощей ближе к концу мая также начнут дешеветь, пойдет овощная продукция из открытого грунта. Относительно лука, рекордно подорожавшего, то в мае уже увидим "озимый" лук с открытого грунта. С последующим потеплением в июле цены еще снизятся, поскольку овощи в зимний период подорожали на 30%", — отметил эксперт.

В то же время, остается проблема с овощами, вызванная временной частичной оккупацией Херсонщины и Запорожья. Частично компенсировать недостаток продукции можно с помощью программ поддержки малых фермеров, а также господдержки садоводства, на которую было выделено 1,35 млрд грн, добавил эксперт.

Напомним, в Украине в 2023 году выросла стоимость стандартной Пасхальной корзины на семью из четырех человек. В этом году она обойдется на 24,4% дороже, свидетельствуют подсчеты, обнародованные специалистами Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году.

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