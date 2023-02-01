Кто может получить скидку 50% на оплату коммуналки — в ПФУ дали объяснение

Льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода

В Украине предоставляют скидку 50% на оплату коммунальных услуг. На нее могут рассчитывать вдовы погибших военнослужащих.

Такую информацию напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Отмечается, что льготы предоставляются на основе статьи 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода на следующие услуги:

по управлению многоквартирным домом;

по поставкам и распределению природного газа;

электрической и тепловой энергии;

поставкам горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу;

обращению с бытовыми отходами;

на оплату абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев, жилищно-строительный (жилой) кооператив и расходы на коммунальные услуги в таком здании;

на покупку твердого топлива и сжиженного газа.

Как рассчитываются льготы и на каких условиях предоставляются

В Пенсионном фонде отметили, что льготы предоставляются независимо от вида жилья или формы собственности на него.

При расчете платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв.м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. семью.

"Если жена нетрудоспособна и проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, 50-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв.м на каждое лицо, имеющее право на скидку). оплаты и 2 кв.м на семью)", — добавили в ПФУ.

Напомним, мы писали, что с 1 февраля в Украине меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины.