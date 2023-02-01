Кто может получить скидку 50% на оплату коммуналки — в ПФУ дали объяснение

Скидка 50% на оплату коммуналки: кто имеет право и какие условия
В Украине предоставляют скидку 50% на оплату коммунальных услуг. На нее могут рассчитывать вдовы погибших военнослужащих.
Такую информацию напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
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Отмечается, что льготы предоставляются на основе статьи 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода на следующие услуги:
- по управлению многоквартирным домом;
- по поставкам и распределению природного газа;
- электрической и тепловой энергии;
- поставкам горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу;
- обращению с бытовыми отходами;
- на оплату абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев, жилищно-строительный (жилой) кооператив и расходы на коммунальные услуги в таком здании;
- на покупку твердого топлива и сжиженного газа.
Как рассчитываются льготы и на каких условиях предоставляются
В Пенсионном фонде отметили, что льготы предоставляются независимо от вида жилья или формы собственности на него.
При расчете платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв.м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. семью.
"Если жена нетрудоспособна и проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, 50-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв.м на каждое лицо, имеющее право на скидку). оплаты и 2 кв.м на семью)", — добавили в ПФУ.
Напомним, мы писали, что с 1 февраля в Украине меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины.