Хто може отримати знижку 50% на оплату комуналки — у ПФУ дали пояснення

Пільга надається без урахування середньомісячного доходу

В Україні надають знижку 50% на оплату комунальних послуг. На неї можуть розраховувати вдови загиблих військовослужбовців.

Таку інформацію нагадали в пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зазначається, що пільги надаються на основі статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Пільга надається без урахування середньомісячного доходу на такі послуги:

з управління багатоквартирним будинком;

щодо постачання та розподілу природного газу;

електричної та теплової енергії;

постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, у якому створено об'єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив і витрати на комунальні послуги в такому будинку;

на купівлю твердого палива та зрідженого газу.

Як розраховуються пільги та на яких умовах надаються

У Пенсійному фонді зазначили, пільги надаються незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Під час розраховування плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв.м на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) та має право на знижку плати, й додатково 10,5 кв.м на сім'ю.

"Якщо дружина непрацездатна та проживає в сім'ї, що складається тільки з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалення житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв.м на кожну особу, яка має право на знижку) оплати та 2 кв.м на сім'ю)", — додали у ПФУ.

Нагадаємо, ми писали, що з 1 лютого в Україні змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України.