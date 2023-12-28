Субсидии в Украине — кто имеет право на скидку до 30% на коммуналку в 2024-м

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины рассказали об очередных нормах законодательства по вопросу назначения материальной помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. На этот раз известно, как получить с нового года скидку до 30% на площадь жилья сверх нормы.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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С вопросом, имеет ли право человек, получающий пенсию за выслугу лет на назначение субсидии на площадь жилья сверх нормы, обратился один из граждан.

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, действительно, по украинскому законодательству есть определенные категории граждан, имеющие право на скидку в оплате услуг ЖКХ в случае наличия площади жилья сверх нормы.

Речь идет о площади, на которую назначается помощь с учетом сверхнормативной площади, рассчитываемой путем увеличения социальной нормы жилья для домохозяйства на 30 процентов.

К перечню таких категорий людей относятся нетрудоспособные неработающие лица, проживающие сами. То есть речь идет также о стариках, которые получают выплаты за выслугу лет, однако при достижении ими пенсионного возраста.

К нетрудоспособным неработающим лицам, проживающим одиноко и которым субсидию могут назначить на сверхурочную площадь жилья, относятся лица, не достигшие совершеннолетия и граждане, которым назначается:

пенсия по возрасту, по выслуге лет, в связи с потерей кормильца или по инвалидности;

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственная социальная помощь лицу, не имеющему права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, однако не получило права на пенсию.

Как отмечают в ПФУ, социальные нормы жилья, в рамках которых государство гарантирует гражданам право на субсидии на оплату коммунальных услуг, регулирует постановление ряда от 6 августа 2014 года № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Социальная норма жилья, на которую предоставляется субсидия, составляет 13,65 м2 на человека и плюс еще 35,22 м2 на домохозяйство.

Таким образом, социальная норма жилья на одного человека составляет 48,87 м2, на домохозяйство из двух человек — 62,52 м2. Также 76,17 м2 — для трех человек.

Сверхурочную площадь жилья рассчитывают увеличением соцнормы жилья, которая в результате составляет:

на одного человека — 63,53 м2;

на двух человек — 81,27 м2;

на трех человек — 99 м2.

Какие еще нужны документы

Жилищную субсидию на сверхнормативную площадь жилья назначают в случае, если это указано в заявлении.

При необходимости могут быть добавлены:

договор аренды жилья (если есть);

справка о доходах (если в декларации доходов есть информация, которой нет в ГФС и ПФУ);

копия договора о реструктуризации долга по оплате коммунальных услуг (если есть);

судебное решение (при наличии);

документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации).

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