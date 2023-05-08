Льготы на коммуналку – в ПФУ рассказали, кто имеет право и как оформить

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новости.

В Украине есть много категорий населения, которые имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, предоставление такой скидки ветеранам имеет свои особенности.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как оформить льготы УБД

Специалисты фонда отметили, что граждане, имеющие удостоверение "участника боевых действий" (УБД) и желающие оформить льготы на оплату услуг ЖКХ, должны обратиться в органы ПФУ и подать следующие заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГРП);

о предоставлении льгот на оплату услуг ЖКХ, покупку твердого топлива и сжиженного газа.

Также участники боевых действий должны предоставить:

личный документ (паспорт гражданина);

документ, подтверждающий право на льготы;

данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или паспорте с соответствующей отметкой (для физлиц, которые по религиозным убеждениям не имеют регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика).

Для того чтобы подтвердить фактическое место жительства (при необходимости), нужно предоставить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ), договор аренды, справку об оплате услуг ЖКХ по другому (отличному от места регистрации) адресу, или другой официальный документ, что подтверждает фактическое местожительство. При отсутствии таких документов можно подать акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица. Его должно составить должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей тергромады.

Заявление в ЕГРП нужно подавать либо лично, либо в е-форме через портал е-услуг ПФУ, или по почте.

Если гражданин имеет право на льготы в соответствии с рядом законов, в ЕГРП включают всю информацию об участнике боевых действий. Однако, среди возможных вариантов льготник может выбрать только одно основание для льготы.

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В этой связи государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Также мы писали, что в Украине правительство запретило взимать с некоторых переселенцев задолженность за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях или тех, где продолжаются боевые действия. Однако запрет распространяется не на весь долг.