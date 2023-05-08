Пільги на комуналку — у ПФУ розповіли, хто має право та як оформити

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні є багато категорій населення, які мають право на пільги на житлово-комунальні послуги. Зокрема, надання такої знижки ветеранам має свої особливості.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як оформити пільги УБД

Фахівці фонду зазначили, що громадяни, які мають посвідчення "учасника бойових дій" (УБД) та хочуть оформити пільги на оплату послуг ЖКГ, повинні звернутися в органи ПФУ та подати такі заяви:

про внесення відомостей у Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

про надання пільг на оплату послуг ЖКГ, купівлю твердого палива та скрапленого газу.

Також учасники бойових дій мають надати:

особистий документ (паспорт громадянина);

документ, що підтверджує право на пільги;

дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків чи паспорт з відповідною відміткою (для фізосіб, які через релігійні переконання не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Для того, щоб підтвердити фактичне місце проживання (за потреби), потрібно надати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО), договір оренди, довідку про сплату послуг ЖКГ за іншою (відмінною від місця реєстрації) адресою, або інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання. За відсутності таких документів, можна подати акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи. Його має скласти посадова особа виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної тергромади.

Заяву у ЄДАРП потрібно подавати або особисто, або в е-формі через портал е-послуг ПФУ, чи поштою.

Якщо у громадянина є право на пільги відповідно до кількох законів, до ЄДАРП включають усю інформацію про учасника бойових дій. Однак серед можливих варіантів пільговик може обрати лише одну підставу для пільги.

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Також ми писали, що в Україні уряд заборонив стягувати із деяких переселенців заборгованість за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають бойові дії. Однак заборона поширюється не на весь борг.