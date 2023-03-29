Курс долара та інфляція зазнають змін у 2023-му — прогноз ICU

Знизить оберти споживча інфляція в країні

В українській економіці у 2023 році очікується незначне відновлення завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики. Також знизить оберти споживча інфляція.

Про це повідомляється в оновленому макропрогнозі інвесткомпанії ICU.

Рівень ВВП

Згідно із прогнозом, фахівці оцінюють економічне відновлення на 2%.

"Реальний ВВП залишатиметься на близькому до торішнього рівні після падіння на 29%. Ми очікуємо на ледь помітне економічне відновлення завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики", — йдеться у прогнозі.

Уповільнення інфляції

Очікується, що споживча інфляція цьогоріч має різко уповільнитися через слабкий приватний попит. Сприятливими чинниками будуть стабільні тарифи та фіксований обмінний курс долара. Інфляція може становити 15,4%, сповільнившись із 26,6%.

В ICU очікують, що облікову ставку вперше буде знижено у квітні чи червні. Щодо зовнішнього сектору ключовими ризиками залишаються зростання дефіциту торгівлі товарами та відплив приватного капіталу з країни. Однак, як і торік, ризики нівелюватимуться кредитами та грантами від західних партнерів.

Курс долара

НБУ надалі утримуватиме курс долара на поточному рівні кілька кварталів, проте наприкінці року може послабити його для зниження зовнішніх дисбалансів економіки. За прогнозом, курс долара за підсумками року становитиме 40 грн/дол.

Дефіцит бюджету

За оцінкою ICU, дефіцит державного бюджету може залишитися на рівні близько 28% ВВП. Зовнішнє фінансування залишиться єдиним джерелом для його покриття. Міжнародні резерви зростуть з 28,5 млрд до 30,6 млрд дол.

Зовнішні запозичення призведуть до зростання співвідношення держборгу до ВВП до рівня більше 90%.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.