Медаль Сержантский корпус презентовали в НБУ — какая цена

Памятная медаль. Фото: НБУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и глава Национального банка Андрей Пышный презентовали новую памятную медаль, посвященную сержантскому и старшинскому составу ВСУ. Приобрести ее сможет каждый желающий.

Об этом говорится на портале НБУ.

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Презентация медали "Сержантский корпус"

Медаль выпустили ко Дню сержанта Вооруженных Сил Украины, который уже пятый год отмечают 18 ноября.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, неформально сержантский корпус считают хребтом войска, на котором держится военное обучение, мораль, понимание правильной борьбы.

"Пусть эта медаль будет очередным свидетельством уважения украинских Вооруженных Сил и каждого воина", — сказал Пышный.

Как выглядит новая медаль

На аверсе медали, посвященной героизму и подвигам сержантского и старшинского состава ВСУ, написан лозунг "Следуй за мной! Делай, как я!".

В центре изображен силуэт сержанта-лидера, призывающего к бою. Наверху на медали разместили малый Государственный Герб и написали "Украина".

Источник: НБУ

На реверсе содержится надпись "Сержантский корпус Вооруженных сил Украины" и девиз "Честь, преданность, ответственность, профессионализм".

В центре изобразили символику и стилизованный трезубец.

Источник: НБУ

По планам, выпустят 200 тыс. экземпляров медали из нейзильбера.

Приобрести ее можно в магазине нумизматической продукции Нацбанка. Заказать онлайн можно за 49 грн.

Источник: НБУ

Также состоялось торжественное вручение медалей четырем сержантам.

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда намерены вернуться в планы по изменению дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны. Еще летом 2021 регулятор после жалоб граждан признал, что монеты неудобны в использовании и обещал изменить.

Также мы писали, что украинцы могут получить кругленькую сумму за продажу монеты номиналом 25 копеек. Следовательно, за пять-семь тысяч гривен можно продать монету 1992 разновидностью 5.1Даг.