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ЗСУ та НБУ презентували медаль, яку може купити кожен охочий — скільки коштує

18 листопада 2023 13:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Медаль Сержантський корпус презентували в НБУ — яка ціна
Пам’ятна медаль. Фото: НБУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та голова Національного банку Андрій Пишний презентували нову пам’ятну медаль, присвячену сержантському та старшинському складу ЗСУ. Придбати її зможе кожен охочий.

Про це йдеться на порталі НБУ.

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Презентація медалі "Сержантський корпус"

Медаль випустили до Дня сержанта Збройних Сил України, який вже п’ятий рік відзначають 18 листопада.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, неформально сержантський корпус вважають хребтом війська, на якому тримається військовий вишкіл, мораль, розуміння правильної боротьби.

"Нехай ця медаль буде черговим свідченням поваги до українських Збройних Сил та кожного воїна", — сказав Пишний.

Який вигляд має нова медаль

На аверсі медалі, присвяченої героїзму та подвигам сержантського і старшинського складу ЗСУ, написане гасло "Слідуй за мною! Роби, як я!".

В центрі зображений силует сержанта-лідера, який закликає до бою. Вгорі на медалі розмістили малий Державний Герб та написали "Україна".

 

медаль ЗСУ
Джерело: НБУ

На реверсі міститься напис "Сержантський корпус Збройних сил України" та девіз "Честь, відданість, відповідальність, професіоналізм".

В центрі зобразили символіку та стилізований тризуб.

 

медаль ЗСУ
Джерело: НБУ

За планами, випустять 200 тис. екземплярів медалі з нейзильберу.

Придбати її можна в магазині нумізматичної продукції Нацбанку. Замовити онлайн можна за 49 грн.

 

медаль ЗСУ
Джерело: НБУ

Також відбулося урочисте вручення медалей чотирьом сержантам.

 

НБУ ЗСУ
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли, коли мають намір повернутися до планів зі зміни дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні. Ще влітку 2021 року регулятор після скарг громадян визнав, що монети незручні у використанні та обіцяв змінити.

Також ми писали, українці можуть отримати кругленьку суму за продаж монети номіналом 25 копійок. Відтак, за п'ять-сім тисяч гривень можна продати монету 1992 року різновидом 5.1Даг.

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