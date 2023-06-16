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Увольнение с работы во время войны: что важно знать

16 июня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Увольнение с работы во время войны — что важно знать
Человек подписывает документы. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне военного положения граждане могут вынужденно увольняться с работы по собственному желанию. При этом действуют особые правила.

О том, как правильно расторгнуть трудовой договор, рассказывают юристы.

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Когда нужно предупреждать руководителя

Как отмечают специалисты, работники вправе расторгать трудовые договоры. Это прописано в нормах Кодекса законов о труде Украины и в законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Разорвать договоры можно, предупредив об этом руководителя за две недели в письменном виде. В случае расположения предприятия, учреждения, организации в горячих точках, где существуют угрозы жизни и здоровью работников, они могут расторгать трудовые договоры по собственной инициативе в срок, указанный в заявлении, кроме случаев принудительных привлечений к общественно полезных работ в военное время, привлечений к работам на критической инфраструктуре. Дату увольнения указывают работники в заявлениях.

Можно ли уволиться во время отпуска

Граждане могут увольняться по собственному желанию как во время работы, так и во время отпуска или пребывания на больничном. При этом можно не объяснять причину. В частности, по желанию работников, в случае их увольнения им должны предоставить неиспользованный отпуск. В таких случаях датой увольнения будет считаться последний день отпуска.

Могут ли работники отозвать заявления

Граждане имеют право забрать заявление или в другой форме уведомить работодателя об изменении своих намерений. Но нужно успеть это сделать в течение двух недель. Лучше всего — в письменном виде, чтобы заявление зарегистрировали.

Как работникам, выехавшим за границу, подать заявления

Украинцы, которые на фоне войны выехали за границу, могут отправить оригинал заявления на увольнение на официальный адрес работодателя с помощью международной почты. Также можно отправить заявление на официальную электронную почту руководителя.

В случае, если заявление об увольнении посылают на E-mail работодателя, то документ следует распечатать и подписать, а затем отсканировать и подписать с помощью цифровой подписи. Заявления можно посылать работодателю через мессенджеры.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.

Также мы писали, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

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